Ivan Cottini nudo su Instagram/ Video: “Tradizione di fine estate”, il web “pazzo!”

“Le tradizioni di… fine estate!” È così che Ivan Cottini presenta su Instagram un video particolare in cui si mostra completamente senza veli e coperto nelle parti basse solo da un cappello. Perché il ballerino si è mostrato così? Facile, per onorare un’usanza portata avanti ogni anno: quella del bagno fatto completamente nudo per chiudere le vacanze estive. E così eccolo su Instagram pronto a gettarsi in acqua, di sera, completamente svestito. Un momento divertente che è stato molto apprezzato dai suoi tantissimi fan: “Sei Unico e Spettacolare” ha scritto una follower, e ancora si legge tra i commenti “Ivan fantastico!”, “Matto che sei!”, “Pazzo!”, “Sei grande Ivan, sempre unico”, “Hai ragione: perché privarsene? Bravo!” si legge ancora sul suo profilo Instagram.

Ivan Cottini e la battaglia contro la sclerosi multipla

Sono ben 39 mila le persone che su Instagram seguono Ivan Cottini. Il ballerino, ex modello e volto televisivo è negli anni diventato un esempio di forza e determinazione per molti. Ricordiamo, infatti, che Ivan è malato di sclerosi multipla, una malattia neurodegenerativa che nel ballerino si è verificata in modalità gravi. “Lotto ogni giorno per fermare la progressiva perdita di autonomia, per non lasciarmi vincere dalle difficoltà e per trasmettere un messaggio importante a chi vive situazioni complicate. – sono state le parole di Cottini, qualche anno fa, a sostienici.aism.it – Sono io, mattina dopo mattina, a vincere sulla sclerosi multipla.” E da ciò che possiamo vedere in Tv o sul suo profilo Instagram, Ivan ci sta riuscendo perfettamente.





