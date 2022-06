Ivan Cottini “Spero di ballare ancora un anno”/ Eleonora Daniele e Fredella commossi

Ivan Cottini, amico di Storie Italiane, ha presenziato oggi per l’ultima puntata stagionale del programma condotto su Rai Uno da Eleonora Daniele. Il ballerino si è esibito in diretta tv negli studi del talk show del primo canale, dopo una straordinaria esibizione lo scorso mese di marzo per il festival di Sanremo.

“Tuo fratello credo che sicuramente ci sta guardando – racconta Ivan Cottini parlando con Eleonora Daniele – e spero che gli sia piaciuto. Io pensavo di non ballare più dopo il lockdown – ha raccontato ancora – sono stato tanti mesi fermo, ho dovuto ricominciare da capo, erano tre anni che non ballavo da solo, ho voluto mettermi in sfida e accogliere questa prova, spero di poter continuare un altro annetto a ballare, ormai siamo arrivati al punto che la malattia… io continuerò fino all’ultimo giorno”.

IVAN COTTINI: “E’ DURA STARE AL PASSO CON UNA BIMBA CHE CRESCE”

Poi ha fatto gli auguri alla sua maestra, Bianca: “Che fra qualche settimana si sposa, auguri maestra Bianca”. Eleonora Daniele, visibilmente emozionata, commenta: “Tu fai parte di noi, sei uno dei nostri punto di riferimenti, scusate ma io sono veramente commossa…”. Ivan Cottini ha ripreso la parola: “La mia bimba cresce, la vera sfida non è contrastare la malattia ma stare al passo con un figlio che cresce”. In collegamento anche Francesco Fredella, amico di Ivan Cottini, che ha commentato commosso: “Voglio salutarlo, Ivan è straordinario, mi ha emozionato anche oggi, ho pianto, sono commosso, noi ci vogliamo bene e ci conosciamo da tempo, sei davvero unico”. Eleonora Daniele ha quindi ripreso la parola e dopo i saluti finali si è rivolta alle telecamere in lacrime: “Voglio mandare il nostro abbraccio ad Alessandro, daje Ale siamo con te”. Non è chiaro a chi si sia riferita la conduttrice, probabilmente un collaboratore del programma che non sta attraversando un bel momento.

