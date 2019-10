Ivan di Meo è ancora vivo?/ Il personaggio interpretato da Claudio Gioè appare in Rosy Abate2 ma…

Ivan di Meo è ancora vivo? L’ultima puntata di Rosy Abate 2, in onda venerdì 11 ottobre 2019, è una delle più attese di questa stagione televisiva. La curiosità del pubblico è inverosimile e si divide tra il futuro della Regina di Palermo che potrebbe morire durante la puntata finale e il possibile ritorno di Di Meo, il padre di Leonardo. Il personaggio interpretato da Claudio Gioè, infatti, ha fatto il suo ritorno in Rosy Abate 2 regalando agli appassionati della serie tv uno dei momenti più emozionanti della seconda stagione. Tutti ricorderanno Ivan di Meo, uno dei personaggi di punta di Squadra antimafia che lavorando a stretto contatto con Rosy finii non solo per innamorarsene, ma anche per avere un figlio. La presenza dell’attore sul set di “Rosy Abate 2” ha naturalmente spinto il pubblico a chiedersi se il personaggio fosse davvero morto oppure no.

Ivan di Meo è morto? La verità

Durante una delle puntate di “Rosy Abate 2“, Ivan di Meo torna ad abbracciare la Regina di Palermo. Proprio così, il commissario scomparso nella seconda stagione di Squadra Antimafia proprio per mano dell’amante Rosy Abate torna a sorpresa regalano ai telespettatori un momento davvero emozionante. Ivan ritrova la sua Rosy che in lacrime gli chiede scusa per quanto ha fatto, ma in realtà altro non è che un sogno. Ivan Di Meo fa il suo ritorno, ma in una sorta di flashback; una sorta di ricongiungimento con la donna che ha amato e da cui è stato ucciso. Un amore da cui è nato il piccolo Leonardo, quel figlio per cui Rosy Abate è pronta davvero a tutto. Non stupisce il ritorno di Di Meo anche se non da “vivo”, visto che la sua presenza è stata ritenuta utile dagli sceneggiatori nel racconto per spiegare il rapporto difficile e conflittuale tra la regina di Palermo e il figlio Leonardo.

