Proseguono le indagini sull’omicidio di Ivan Disar, il 49enne ucraino ucciso in panetteria a Milano, in un esercizio di piazza Gambara, nel pomeriggio di sabato scorso. La vittima sarebbe stata freddata a colpi di pistola mentre era con un amico (rimasto ferito, ma non in pericolo di vita), e l’attività investigativa si starebbe concentrando sul figlio del gestore del negozio.

Jhoanna Nataly Quintanilla, il giallo del corpo/ Il racconto del compagno Pablo Heriberto Gonzalez Rivas

La Squadra mobile del capoluogo lombardo avrebbe indirizzato l’attenzione proprio sul profilo del giovane, sospettato di essere l’autore del delitto e attualmente ricercato. La persona rimasta ferita sarebbe connazionale del 49enne ucciso.

Ivan Disar ucciso in panetteria a Milano, il presunto movente del delitto

L’indagine sulla sparatoria avvenuta sabato a Milano procede con la ricerca del sospettato, mentre filtrano alcuni dettagli sulla prima ricostruzione dei fatti a partire dal presunto movente. Stando a quanto riporta ANSA, Ivan Disar sarebbe stato colpito a morte per futili motivi, probabilmente al culmine di una banale lite.

Liliana Resinovich, Sterpin: "Non fosse morta ci saremmo sposati"/ "Oggi non ho più ragioni per vivere"

Secondo una prima ipotesi, chi ha sparato avrebbe rivolto l’arma, una pistola calibro 38, contro i due ucraini all’interno del negozio in cui si trovava anche un’amica di questi ultimi, rimasta illesa. Ivan Disar sarebbe morto poco dopo il trasferimento in ospedale, mentre l’amico 26enne colpito con lui sarebbe ancora ricoverato ma non verserebbe in pericolo di vita.