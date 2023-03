Ivan e Silvio, sfilata a Uomini e Donne per Tina e Gemma/ La Cipollari spiazza…

Ivan e Silvio sfilano a Uomini e Donne per Tina Cipollari e Gemma Galgani

Dopo Riccardo Guarnieri, protagonisti della sfilata maschile di Uomini e Donne dal titolo “Perchè dovesti scegliere me” sono Ivan e Silvio. Il primo è il cavaliere che è arrivato in studio dalla Svizzera e che ha provato a conoscere Tina Cipollari ammettendo di provare un interesse per lei, ma che ha dovuto fare un passo indietro di fronte alla scelta dell’opinionista di non uscire con un uomo che corteggia altre donne. Silvio, invece, è il cavaliere con cui ha iniziato una frequentazione Gemma Galgani.

Ivan, nel video di presentazione, spiega di non cercare l’amore ma di aspettarlo sicuro che arriverà e in passerella si presenta con un vestito molto elegante. Silvio, invece, si presenta con un look più casual mettendo in mostra un fisico perfetto a 71 anni.

La reazione di Tina Cipollari e Gemma Galgani

Ivan, durante la sfilata, si avvicina a Tina Cipollari donandole una rosa. Tina accetta, ma rifiuta di salire in passerella con lui. “Credo sia più giusto che con lui ci sia Desdemona dal momento che sta conoscendo e sta uscendo con lei“, commenta Tina. Molto più entusiasta, invece, la reazione di Gemma Galgani.

La dama di Torino sorride di fronte alla sfilata di Silvio a cui dà un 10. “L’anteprima è interessante”, commenta poi Gemma scatenando le risate degli altri protagonisti in studio, in particolare di Gianni Sperti che apprezza la reazione della dama di Torino.

