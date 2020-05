Ivan Fedele di Made in Sud è diventato papà/ È nata Sara Myria, figlia di Rosa Alvino

Pubblicità

Ivan Fedele del duo “Ivan e Cristiano” di Made in Sud è diventato papà. È nato il primo figlio del comico e di sua moglie, la giornalista Rosa Alvino, una bambina, il cui nome è Sara Myriam. “Oggi 16 maggio 2020 è nata Sara Myriam Fedele, l’amore di mamma e papà” è stato l’annuncio social. La bambina, come fa notare Fanpage, è nata il 16 maggio, un giorno molto particolare per la coppia perché è quello in cui è nato Claudio Baglioni, artista di cui entrambi sono da sempre grandi fan. “Cerca sempre di essere felice e non ti manchi mai l’incanto” scrive Ivan Fedele nella didascalia che accompagna la foto pubblicata su Instagram con la piccola appena arrivata, frase che è ovviamente presa da una canzone di Baglioni, per la precisione “Dieci dita”.

Ivan Fedele e Rosa Alvino genitori dopo il lockdown

Una nascita che arriva alla fine di un periodo veramente difficile, causato dalla pandemia di Coronavirus. Rosa Alvino, moglie di Ivan Fedele, ha infatti trascorso le ultime settimane di gravidanza in pieno lockdown. L’arrivo di Sara Myriam coincide infatti con l’inizio di una nuova fase per il nostro paese. Un bellissimo inizio, dunque, per la coppia. Per quanto riguarda la carriera, Ivan Fedele fa parte del duo Ivan e Cristiano, composto con Cristiano Di Maio. Da anni il duo si esibisce nella trasmissione “Made in Sud”, la cui prossima edizione potrebbe partire a metà giugno. Ivan Fedele è inoltre laureato in Lettere Moderne con indirizzo spettacolo.





