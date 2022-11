Ivan Gonzalez chi è l’ex fidanzato di Oriana Marzoli/ Modello e influencer spagnolo

Ivan Gonzalez chi è: biografia e carriera del modello spagnolo

Ivan Gonzalez è un modello e influencer spagnolo, ex fidanzato di Oriana Marzoli, possibile new entry del Grande Fratello Vip 2022. Nato il il 17 Gennaio 1992 a Jerez de la Frontera, in Andalusia, Ivana dovrà crescere molto presto a causa di un’infanzia complicata. Suo padre se ne va quando era piccolo e, durante la sua adolescenza, la mamma decide di rifarsi una vita a Siviglia con un altro uomo. Il modello viene, dunque, cresciuto dai nonni Victoria e Juan e comincia a lavorare già da giovanissimo.

All’età di 18 anni si trasferisce a Madrid e comincia a intraprendere la carriera di modello lavorando per noti brand quali: Diesel e Stone Island. Successivamente sbarca su piccolo schermo con la partecipazione al Uomini e Donne spagnolo, Mujers Y Hombre Y Viceversa. All’apice del successo sui social, partecipa a Supervivientes, L’Isola dei famosi spagnola. Ivan Gonzalez, in Italia, partecipa a Temptation Island VIP, Uomini e Donne e Grande Fratello Vip 2020.

Ivan Gonzalez la storia d’amore con Oriana Marzoli: i flirt del modello spagnolo

In Spagna, Ivan Gonzalez è noto per aver avuto tantissimi flirt e storie finite piuttosto velocemente. Il modello ha avuto una storia con Oriana Marzoli prima di partecipare a La casa fuerte, finita dopo alcuni mesi. In Italia, è piuttosto nota la sua relazione con Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un altro, che ha conosciuto a Supervivientes. La loro storia è stata molto complessa e, spesso i due sono stati protagonisti di discussioni rese pubbliche nel salotto di Barbara D’Urso.

Dopo Paola Caruso, ha avuto un’iniziale avvicinamento a Clizia Incorvaglia durante il GF Vip 2020 non andata a buon fine. Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Ivan Gonzalez ha scelto Sonia Pattarino con la quale la storia è finita dopo qualche mese. A Temptation Island VIP, invece, il volto televisivo ha intrattenuto un breve flirt con Valeria Marini.

