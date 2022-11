Ivan Gonzalez, ex fidanzato Oriana Marzoli/ Perché si sono lasciati? “È più felice senza me e io senza lui”

Ivan Gonzalez, chi è l’ex fidanzato di Oriana Marzoli?

Ivan Gonzalez si è fatto conoscere dal pubblico italiano grazie alle sue partecipazioni a Temptation Island Vip (dove si avvicinò a Valeria Marini), Uomini e Donne (dove scelse la corteggiatrice Sonia Pattarono) e Grande Fratello Vip 4. Dopo queste esperienze, l’ex tronista ha fatto ritorno in Spagna e ha ricominciato a lavorare nei reality locali. Nell’estate del 2020 ha partecipato al reality spagnolo “La casa fuerte” insieme a Oriana Marzoli, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2022.

I due si frequentavano già prima dell’ingresso nel reality – si erano conosciuti sui social durante il periodo di quarantena – e all’interno della casa si sono fatti notare per aver consumato una notte di passione davanti alle telecamere.

Ivan Gonzalez e Oriana Marzoli perché si sono lasciati?

Quella tra Oriana Marzoli e Ivan Gonzalez è stata una relazione tormentata da alti e bassi, ma nel 2012 l’influencer venezuelana ha confermato la fine della loro storia d’amore: “Sono stato io a decidere di lasciarlo e non voglio che i fan continuino a insistere sul fatto che dobbiamo tornare insieme. L’amore finisce, non dura per tutta la vita, e nel mio caso è finito. Non voglio illudermi”, ha detto su Mtmad, come riporta As.

Ha inoltre aggiunto: “Siamo estremamente diversi. Giuro che non gli porto rancore e gli auguro tutto il meglio. All’epoca è vero che ero un po’ confusa e sono tornata a cercarlo, ma non più, non siamo fatti l’uno per l’altro ed è una realtà. Penso che sia più felice senza di me e io sono anche più felice senza di lui”, ha concluso l’influencer, che avrebbe anche fatto riferimento ad alcuni tradimenti dell’ex fidanzato.

