Ivan Gonzalez/ Grande Fratello Vip: “Pensavo che mi madre fosse mia nonna, poi…”

Tutti gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 2020, trovano in Barbara Alberti una confidente attenta, leale e preparata. Per questo motivo, quasi istintivamente si sentono di comunicare con lei, parlandole anche degli aspetti più intimi della loro vita. Tra gli ultimi “confidenti” abbiamo trovato l’ex tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez. Il ragazzo, ha parlato della sua vita e del rapporto con la giovanissima mamma. Già nei giorni passati, Ivan aveva confidato ai suoi compagni di avventura di provare dei sensi di colpa per aver allontano il padre biologico. In queste ore però, ha svelato qualche dettaglio in più. “Quando sono nato, mia madre aveva solo 15 anni, ed io sono cresciuto insieme a mia nonna, una donna meravigliosa. Quindi da bambino ho sempre pensato che mia nonna fosse mia madre e mia madre fosse mia sorella, poi un giorno ho capito”.

Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez racconta a Barbara Alberti la verità sulla mamma

Barbara Alberti, tra l’esterrefatto e il curioso, ha domandato a Ivan Gonzalez quando ha scoperto la verità sulla mamma. L’ex tronista ha raccontato come all’età di 14 anni, nella carta d’identità abbia trovato i nomi dei genitori biologici diversi da quelli che lui conosceva: “È stata una bella botta, sono dovuto andare dallo psicologo”. “Quando vi siete rivelati tu e tua madre, com’è cambiato il rapporto?”, ha chiesto ancora la scrittrice. “Non ho mai chiamato mia madre: mamma. Per me è come una sorella”, ha continuato lui. Barbara si è mostrato particolarmente vicina al giovane e confortandolo ha ammesso: “Di certo sei cresciuto in una casa piena d’amore”.

