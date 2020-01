Ivan Gonzalez/ Rivelazioni sulla mamma e docce bollenti (Grande Fratello Vip)

Ivan Gonzalez farebbe bene a guardarsi le spalle al Grande Fratello Vip 4, visto che durante le nomination alcuni dei concorrenti hanno deciso di votarlo. Fra questi troviamo Paolo Ciavarro, che non nutre una grande simpatia nei suoi confronti e non è riuscito a cambiare idea con il trascorrere dei giorni. “Troppo forte nel confronto con quella ragazza, ‘violentata’ nel suo essere donna”, ha detto invece Fabio Testi in seguito al faccia a faccia fra lo spagnolo e Paola Caruso. Persino Andrea Montovoli non vede Gonzalez di buon occhio, visto che secondo lui ostenterebbe un po’ troppo. Il voto dell’attore è stato subito ricambiato da ivan: “Ho provato a parlare con lui ma abbiamo scambiato due parole. Ieri poi mi ha dato dello stratega. Sono tante cose, ma non quello”. Il rischio quindi c’è e anche piuttosto grande: forse l’ex Tentatore dovrebbe concentrarsi più sul gruppetto di uomini che su quello delle donne. Gonzalez infatti sta stringendo un forte legame con Adriana Volpe, che negli ultimi giorni ha deciso di rivelargli come il marito Roberto Parli le abbia fatto la proposta di matrimonio.

Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip: “La mia famiglia è un po’ strana”

Ivan Gonzalez si sta aprendo sempre di più al Grande Fratello Vip 4 e Barbara Alberti gli ha regalato l’occasione giusta per parlare del suo passato. “La mia famiglia è un po’ strana”, ha detto il modello, “sono vissuto sempre con mia nonna. Mia madre quando mi ha avuto era piccolissima, aveva 15 anni. Adesso ha 45 anni. Quando cammino per la strada con lei, mi fanno le foto i paparazzi e dicono che è la mia fidanzata”. Ivan tra l’altro non ha saputo la verità su chi fosse davvero sua madre se non quando era adolescente. Da giovanissimo infatti credeva che il nonno e la nonna fossero i suoi genitori e che la madre biologica fosse sua sorella. “A 14 anni mi hanno fatto la carta d’identità dove c’erano scritti anche il nome di mio padre e mia madre. Diceva: Ivan Gonzalez figlio di Vittoria e figlio di Antonio. E mi sono detto ‘Chi è Antonio? Mio padre è Juan’. Poi ho chiesto e me l’hanno detto”, ha aggiunto. Per l’ex tronista è stato un duro colpo, soprattutto perchè all’epoca era piccolo. Nonostante questo, non è mai riuscito a chiamare mamma la sua vera madre, nemmeno ora. Il padre invece non l’ha mai visto, dato che a quanto dice si è dato alla fuga non appena è nato. Vivere con i nonni è stato splendido per lui, ma la mancanza di una figura paterna si è fatta sentire. “Lui è tornato da me quando avevo 18 anni, ma io non ho fatto niente per creare un bel rapporto con lui”, sottolinea, “quando ho compiuto 18 anni, è venuto a casa di mia nonna. Qualcuno ha aperto e ha chiuso subito. C’era un’aria diversa a casa mia… poi ho sentito la nonna che piangeva ma non capivo perchè”. Solo dopo, parlando con i nonni, ha saputo tutta la verità. Ivan però avrebbe preferito non rivedere il padre nemmeno in quell’occasione.

