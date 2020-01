Ivan Gonzalez tenta Clizia Incorvaia/ “Vuoi un fidanzato spagnolo?”, lei lo gela!

Si parla della Spagna e della bellezza dei suoi scenari nella Casa del Grande Fratello Vip quando Ivan Gonzalez stuzzica Clizia Incorvaia, facendole una domanda inaspettata. “Ti piacerebbe avere un fidanzato spagnolo?” chiede l’ex tronista di Uomini e Donne, lei sorride al tentativo di corteggiamento, poi replica: “Per avere un fidanzato spagnolo devo vivere in Spagna! Dove lo conosco uno spagnolo qui in Italia?” Ma Ivan non demorde: “Beh, può essere al GF o in giro per strada a Roma, Milano..ovunque!” Clizia ammette allora che “Era da molto che non incontravo spagnoli, a parte te!” Ginzalez, aiutato anche da Antonio Zequila, continua: “Si vede che non sei mai stata con uno spagnolo, perché poi dopo non ti stacchi!”, “Sei molto sicuro di te” replica allora la Incorvaia.

Ivan ci prova con Clizia Incorvaia: lei pensa a Paolo Ciavarro?

Ivan Gonzalez è chiaramente interessato a Clizia Incorvaia. Lo spagnolo ha avviato un vero e proprio corteggiamento nei confronti dell’ex moglie di Francesco Sarcina che, ad oggi, ha però gelato ogni suo tentativo di approccio romantico. Ivan non demorde ma Clizia al momento sembra essere molto più interessata ad approfondire la conoscenza con un altro inquilino del Grande Fratello Vip: Paolo Ciavarro. I due sono spesso insieme e anche da soli, come accaduto ieri notte in giardino, mentre tutti dormivano. Di questo passo la Incorvaia potrebbe diventare la protagonista di un triangolo amoroso. Ma chi potrebbe avere la meglio tra i due affascinanti pretendenti? Staremo a vedere!

