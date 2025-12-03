Ivan Granatino, chi è il cantante originario di Caserta: l'amore con la moglie Maria e i figli Carolina e Francesco, appassionato di musica come lui

Ivan Granatino, artista nato a Caserta nel 1984, fin da piccolo è attivo nel mondo della musica dopo aver seguito le orme del papà, cantante di musica napoletana. Ivan, che nel corso degli anni ha collaborato con grandi artisti come Gigi D’Alessio, Ivana Spagna e Clementino, nella vita privata è felicemente sposato con Maria D’Amelio con la quale ha avuto due figli.

Molto attivo sui social dove pubblica spesso foto in compagnia della famiglia, alla sua splendida moglie, Ivan Granatino ha dedicato queste parole d’amore: “Lei.. la cura il mio motore il momento che la vita fa goal”. E lei ha replicato con una dedica altrettanto romantica e ricca di affetto: “E tu la mia felicità, oggi più di ieri, ho tanto bisogno di te e ti amo”. Insomma, una coppia innamorata che anche sui social, dove il cantante casertano è molto attivo, si dedica parole d’amore, spesso in occasione di viaggi in giro per il mondo, come accaduto a Pasqua in Kenya.

Ivan Granatino, la famiglia con Maria: genitori innamorati di due figli

Ivan Granatino con la moglie Maria ha messo al mondo due figli. La primogenita si chiama Carolina e nel 2024 il papà ha condiviso le immagini della sua splendida prima comunione, in una cerimonia ricca di sentimento e felicità. Il secondogenito si chiama invece Francesco, appassionato come del papà di musica, tanto che Ivan è convinto che gli darà grandi soddisfazioni. Il figlio di Ivan Granatino, in particolar modo, è appassionato di Michael Jackson e della sua musica, tanto che in occasione di una ospitata in tv a “La volta buona” di Caterina Balivo, il piccolo Francesco si è esibito sulle note dell’artista, dando sfoggio delle sue grandi capacità canore e non soltanto.