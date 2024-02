Ivan Graziani, come è morto il cantautore italiano: la malattia/ Due anni di calvario per un tumore al colon

Ivan Graziani, indimenticato cantautore scomparso troppo presto

Si parla spesso di come determinate figure artistiche abbiano rivoluzionato il mondo della musica, di come siano riuscite a creare tendenze e modelli ancora oggi perseguiti da giovani artisti che custodiscono il sogno di farsi largo nell’industria discografica. Un’icona indiscussa del settore che purtroppo ci ha lasciato in maniera prematura è sicuramente Ivan Graziani, morto all’età di 51 anni dopo il calvario della malattia.

Ivan Graziani ha scritto pagine indelebili di cultura e arte, veicolate dalla passione per la musica e da un estro poetico con pochi pari. La sua scomparsa ha dunque lasciato un vuoto incredibile nel settore, ancor più grande nel cuore dei suoi affetti più cari. Prima della sua morte, il cantautore era impegnato in una lotta contro una terribile malattia: un tumore al colon. Due anni di calvario ma alla fine il triste destino ha avuto la meglio sulla voglia di vivere del cantautore.

Ivan Graziani era ricoverato in Emilia Romagna già da diverso tempo ma aveva deciso di tornare a casa – come racconta il Corriere della Sera – per trascorrere in famiglia le festività natalizie. Purtroppo però, proprio quei lieti giorni furono gli ultimi del cantautore. E’ venuto a mancare il 1° gennaio del 1997 a soli 51 anni, quando aveva ancora molto da dare al mondo della musica e alla vita in generale.

“La perdita di un genitore è a prescindere dalle dinamiche un brutto momento, sono ricordi su cui tendo a non concentrarmi, cerco di pensare ai ricordi più belli che abbiamo vissuto insieme”. Queste le tenere parole di Filippo Graziani – figlio di Ivan Graziani – in una vecchia intervista rilasciata ad Oggi un altro giorno. “Quello che posso dire è che lui ha suonato fino all’ultimo; io faccio questo lavoro da tanti anni proprio per portare avanti il suo lavoro”.

