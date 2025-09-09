Ivan Graziani, padre di Filippo Graziani: chi era il grande cantautore morto a soli 51 anni a causa di un tumore al colon?

Aveva solamente 16 anni Filippo Graziani quando il suo caro e amato papà Ivan si è spento, a causa di una terribile malattia. Da giovanissimo Filippo si è trovato a doversi rimboccare le maniche e crescere da solo. Seguendo l’esempio del papà, Ivan Graziani, a 18 anni ha cominciato a far musica, creandosi una sua strada. Ma chi era il padre di Filippo Graziani, che ha segnato la musica italiana? Nato a Teramo nel 1945, Ivan Graziani ha cominciato a suonare la chitarra fin da bambino, seguendo anche la sua passione per l’arte, tanto da iscriversi all’istituto tecnico d’arte di Ascoli Piceno prima di dedicarsi alla musica.

A soli 18 anni è stato scelto da Nino Dale per suonare la chitarra nella sua band, molto rinomata nella regione. Si è fatto così conoscere alle sagre di paese, prima di fondare un suo gruppo nel 1966, gli Anonima Sound. Nel 1970 Ivan Graziani ha effettuato la leva militare obbligatoria per poi iniziare a suonare come solista nel 1972, pubblicando i primi singoli e dischi. Il successo per Ivan Graziani è arrivato sul finire degli anni Settanta, con album e brani passati alla storia, come “Monna Lisa” o “Agnese dolce Agnese”. Anni, quelli, in cui Ivan Graziani ha spesso collaborato anche con altri illustri colleghi.

Ivan Graziani, padre di Filippo Graziani: un legame che sopravvive alla morte

Ivan Graziani ha avuto con la moglie Anna due figli, Filippo e Tommaso. Entrambi hanno seguito le orme del papà e da giovanissimi hanno fondato un duo, cominciando a far musica. In particolar modo Filippo Graziani ha spesso ricordato il papà nei suoi concerti e ha dedicato alla figura del padre dei progetti nati con l’obiettivo di mantenere viva la sua memoria. Uno di questi è “Viaggi e intemperie”, mentre negli anni a seguire ha portato in giro per l’Italia il progetto “Filippo canta Ivan Graziani“. Un modo per tenere vivo il papà e la sua splendida musica.