Ivan Juric esonerato? L'Atalanta si prepara a cambiare allenatore, Raffaele Palladino è pronto a sbarcare a Bergamo.

IVAN JURIC ESONERATO? L’ATALANTA VERSO UN NUOVO ALLENATORE

Ivan Juric esonerato: l’Atalanta starebbe per cambiare il suo allenatore, di fatto sconfessando la scelta operata in estate. Decisiva la doppia sconfitta in campionato: quella contro l’Udinese era stata la prima, poi è arrivato il netto ko casalingo contro il Sassuolo, e dunque saremmo davvero ad un passo dall’esonero.

Sapevamo, si era detto a più riprese, che dopo nove straordinari anni con Gian Piero Gasperini sarebbero stati difficili da far proseguire; l’Atalanta si trovava di fronte alla scelta della continuità tecnico-tattica oppure della rivoluzione, ha scelto la prima perché Juric è da sempre riconosciuto come discepolo di Gasperini.

Principi simili, grinta vicina a quella del piemontese, ma purtroppo le cose non hanno girato: dopo 11 giornate di Serie A l’Atalanta ha 13 punti avendo vinto appena due volte, con il Gasp in nove anni non aveva mai perso 3-0 a Bergamo e la sensazione è quella di una squadra che si sia disunita e sfiduciata.

Non è bastato nemmeno vincere a Marsiglia, rimettendo in piedi il girone di Champions League: Ivan Juric sarà presumibilmente esonerato dall’Atalanta, l’altra notizia del giorno è che la Dea avrebbe già deciso di affidare la panchina della squadra a Raffaele Palladino, fresco di rifiuto alla Fiorentina.

PALLADINO NUOVO ALLENATORE ATALANTA

Sarà quindi Raffaele Palladino il nuovo allenatore dell’Atalanta, una volta che la Dea avrà esonerato Ivan Juric: l’anno scorso tecnico della Fiorentina portata in semifinale di Conference League e nuovamente traghettata in Europa, i calciatori viola avrebbero proseguito con lui ma c’era stata una separazione anche burrascosa, motivo per cui dopo l’esonero di Stefano Pioli lo stesso Palladino ha rifiutato di tornare a sedersi su quella panchina. L’Atalanta avrebbe pensato subito a lui: anche in questo caso si punta sulla continuità, pur se l’ex di Fiorentina e Monza può giocare anche con la difesa a quattro.

Per Juric invece si tratta del terzo fallimento a stretto giro di posta: alla Roma aveva preso il posto di Daniele De Rossi senza riuscire a risollevare le sorti della squadra giallorossa, poco dopo l’esonero si è accasato al Southampton e bisogna dire che qui le cose erano già abbastanza negative, ma il croato non è minimamente stato in grado di dare una sterzata. Ora l’Atalanta, con cui sperava le cose andassero diversamente: invece con tutta probabilità anche il tempo a Bergamo si è già esaurito.