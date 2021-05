Ivan Juric nuovo allenatore Torino/ Accordo per contratto triennale: i dettagli

Ivan Juric sarà il nuovo allenatore del Torino: l’indiscrezione, lanciata da Sky Sport, sta trovando rapide conferme e all’ombra della Mole Antonelliana si parla già di un accordo raggiunto tra la società granata e il tecnico dell’Hellas Verona, compagine recentemente al centro delle cronache (e delle polemiche) per avere costretto al pareggio casalingo il Napoli e relegato la formazione campana in quinta posizione, consentendo così alla Juventus di Andrea Pirlo di accedere alla prossima Champions League e facendo scivolare i partenopei in Europa League.

Il Toro avrebbe così deciso di non confermare in panchina una delle sue bandiere, Davide Nicola, anche e soprattutto alla luce dei risultati conseguiti in questa stagione, durante la quale Andrea Belotti e compagni sono stati più volte vicini alla retrocessione, tanto che, in alcuni momenti, la permanenza nella massima serie del campionato italiano pareva utopia pura. La salvezza complicata e agguantata proprio alla penultima boa, di conseguenza, ha inciso pesantemente nel giudizio finale e nelle scelte della proprietà del club sabaudo, che ora affiderà il timone della rosa all’ex calciatore del Genoa.

IVAN JURIC ALLENATORE DEL TORINO: CONTRATTO DI TRE ANNI E…

Ivan Juric è destinato a diventare pertanto il nuovo allenatore del Torino e Sky Sport parla di un’intesa trovata sulla base di un contratto triennale da due milioni di euro a stagione e una campagna acquisti improntata interamente sulle indicazioni e sulle preferenze tecniche e tattiche del mister croato. I granata avrebbero bruciato la concorrenza dello stesso Hellas Verona, che ha provato a trattenere il tecnico in panchina con un’offerta da 1,9 milioni di euro all’anno, e del Cagliari, anche se con il club sardo pare non si sia mai veramente arrivati a una situazione di vicinanza tra le parti in sede di trattativa. Così, dopo l’ufficialità delle scorse settimane di José Mourinho alla Roma e gli annunci delle ultime ore di Gennaro Gattuso alla Fiorentina e di Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk, ecco che il mercato degli allenatori si arricchisce di un nuovo trasferimento. La sensazione è che il valzer delle panchine sia appena cominciato e che davvero in tanti avvertano l’irrefrenabile desiderio di danzare…

