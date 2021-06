Ivan Perisic positivo al Coronavirus/ Europei 2020, salta l’ottavo contro la Spagna

PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS

Una tegola per la Croazia: come comunicato dalla federazione alla Uefa, Ivan Perisic è risultato positivo al Coronavirus nel corso degli ultimi controlli di routine, che come sempre vengono svolti durante gli Europei 2020. Si apprende dalla nota che il giocatore è già stato isolato dal resto del gruppo – dunque i compagni di squadra ma anche allenatore, staff tecnico e accompagnatori – e durante il periodo di quarantena forzata non potrà ovviamente scendere in campo per disputare le partite; Perisic dovrà stare fermo per almeno 10 giorni, poi sottoporsi nuovamente al tampone e, in caso di risultato negativo, potrà nuovamente giocare agli Europei 2020.

Si tratta sicuramente di un brutto affare per Zlatko Dalic: domani la sua Croazia sarà impegnata a Copenaghen per sfidare la Spagna in un complicatissimo ottavo di finale (per la terza volta consecutiva le due nazionali si incrociano agli Europei, qui l’accoppiamento si è creato perchè la Roja ha mancato il primo posto nel suo girone, nel quale era nettamente favorita) e Perisic è uno dei titolarissimi del Commissario Tecnico dei balcanici, già autore di 2 gol (e un assist). Dunque, ora Dalic dovrà sostituirlo a dovere sapendo che non sarà affatto semplice.

QUANTE PARTITE SALTA PERISIC?

Ivan Perisic non è il primo giocatore positivo al Coronavirus agli Europei 2020: prima della partenza c’è stato il caso di Jasper Cillessen, portiere titolare dell’Olanda, poi sono stati contagiati Sergio Busquests (Spagna), Mattias Svanberg e Dejan Kulusevski (Svezia) e questi tre sono tornati a giocare mentre terminerà domani l’isolamento per Mason Mount e Ben Chilwell dell’Inghilterra. Perisic sarà costretto a saltare Croazia Spagna, ma non solo: qualora la sua nazionale dovesse passare il turno, l’esterno dell’Inter sarebbe indisponibile anche per il quarto che incrocerà la Croazia alla vincente di Francia Svizzera. Se il tampone sarà negativo, potrà tornare eventualmente per la semifinale che potrebbe essere contro l’Italia (o Belgio, o Portogallo) in programma il 6 luglio. Chiaramente però il CT Zlatko Dalic dovrà verificare la condizione fisica del calciatore, che sarebbe rimasto fermo a lungo; Sergio Busquets al momento del rientro è stato schierato titolare da Luis Enrique mentre Kulusevski è entrato dalla panchina risultato decisivo, ora però la Croazia sa che dovrà battere la Spagna senza poter fare affidamento su un calciatore importante come Perisic.

