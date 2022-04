Ivan Vavassori è vivo. Il padre: “Ferito, è in ospedale”/ Come sta l’ex portiere

Ivan Luca Vavassori, ex portiere di Serie C ora combattente in Ucraina, è vivo. Dopo la grande preoccupazione diffusa in seguito ad alcuni messaggi sui social in cui annunciava che sarebbe morto in una missione suicida, il padre ha fatto sapere che il giovane è ancora in vita, nonostante sia ricoverato: “Ivan è vivo, è in ospedale, ferito, ma è vivo”. L’ex portiere, che si è arruolato come legionario per combattere contro gli invasori russi lasciando il mondo del calcio, è ferito ma ancora vivo. L’annuncio arriva dal padre sulle pagine de la Repubblica e mette fine ad ore di grande ansia riguardo le sorti dell’ex portiere di Pro Patria e Legnano. STEFANO TACCONI, COME STA?/ Dottor Barbanera: “Nessuna novità ed è una cosa positiva”

Già ieri sera, il team di Ivan Luca Vavassori aveva pubblicato alcuni post annunciato: “La squadra di Ivan è sopravvissuta. Stanno provando a tornare, il problema è che sono circondati da forze russe così non sappiamo quando e quanto tempo dovranno impiegarci. Nell’attacco ci sono 5 persone morte e 4 ferite, ma non sappiamo i loro nomi”.

Ivan Luca Vavassori è vivo: il messaggio del padre

Questa mattina la grande preoccupazione per la vita di Ivan Vavassori è stata placata dopo il messaggio del padre Pietro. L’uomo, titolare dell’azienda logistica Italsempione ed ex patron della pro Patria di Busto Arsizio, ha annunciato che il figlio è vivo ed è ricoverato in ospedale. Secondo il Corriere della Sera, il pool antiterrorismo della Procura di Milano ha aperto un’inchiesta conoscitiva per capire se esista un giro di arruolamento illegale o di mercenari. Al momento non ci sono indagati. L’ex portiere, arruolato nelle brigate internazionali, è dunque sopravvissuto all’attacco russo a Mariupol.

Vavassori è nato in Russia ed è stato poi adottato da una coppia piemontese: quella formata da Pietro e Alessandra Sgarella, donna morta nel 2011 per una malattia. Il ragazzo ha giocato in Serie C per il Legnano, la Pro Patria e il Bra. Per lui anche un’esperienza anche in Bolivia, nella squadra del Real Santa Cruz. Il giovane si è arruolato nelle brigate internazionali per difendere l’Ucraina dagli invasori russi. Quotidianamente, l’ex calciatore pubblica sui social aggiornamenti sulle battaglie.

