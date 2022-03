Ivan Vettoretto, La Pupa e il Secchione Show/ Cervello e muscoli… e interesse per Nicole Di Mario

Ivan Vettoretto, La Pupa e il Secchione Show: uno studioso che ama la palestra

Ivan Vettoretto è tra i protagonisti de La pupa e il secchione show come nuovo secchione. Il ragazzo ha ventuno anni, è un programmatore informatico e vive a Torino. Nella clip mandata in onda da Barbara D’Urso, il ragazzo si descrive come uno studioso ma, allo stesso tempo, come un grande amante della moto e della palestra. Sostiene infatti che un secchione non debba trascurarsi. Partecipando a La pupa e il secchione show spera di trovare una pupa molto sexy e che gli sappia insegnare qualcosa. La conduttrice annuncia l’ingresso di Ivan e il ragazzo entra in studio.

Entusiasmo per la pupa Nicole Di Mario

Ivan Vettoretto saluta la sua nuova pupa, Nicole Di Mario, e dichiara di apprezzarla molto poiché è davvero sexy. La Pupa e il Secchione Show forma dunque un’altra interessante coppia. In risposta, la ragazza gli propone di allenarsi insieme in palestra. Il nuovo secchione è molto agguerrito e afferma di voler dare del filo da torcere a tutti gli altri concorrenti. Data l’entrata in diretta, nella serata del 22 marzo, Ivan e Nicole sono esonerati sia dallo Zucca Quiz sia dalle nomination, proprio come l’altra nuova coppia formata da Gianmarco Onestini e Marialaura De Vitis, e proseguono il percorso fino alla puntata di martedì 29 marzo.

