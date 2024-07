Ivan Villa, chi è marito Elisa Di Francisca/ Dal primo incontro in tv al matrimonio: “Mi portò a Londra e…”

Elisa di Francisca e il marito Ivan Villa si incontrarono per la prima volta in tv e poi…

Viaggiano ormai verso i cinque anni d’amore, Elisa di Francisca e marito Ivan Villa sono diventati inseparabili. Lei ex schermitrice, lui autore televisivo e produttore conosciuto durante la sua esperienza televisiva ‘La papera non fa l’eco’ con Max Giusti. Proprio con il marito, la Di Francisca dice di aver vissuto le emozioni più forti della sua vita. In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo, la campionessa ha raccontato il giorno più bello della sua vita, partendo inevitabilmente dalla richiesta di matrimonio del compagno. “Mi ha portato a Londra e lì con Ettore mi ha chiesto di sposarlo”, il ricordo di Elisa di Francisca.

“Organizza eventi, è produttore televisivo, quindi gli piaceva prendersi cura di questo giorno. E io non volevo rotture di scatole. Eravamo in 98, pure troppi!”, ha ironizzato Elisa Di Francisca sul grande giorno con la sua dolce metà. “Sua madre era emozionata, l’unico figlio maschio. Abbiamo un bel rapporto, lo amiamo entrambi. Vederla felice è stato bello. Non per forza deve esserci un rapporto conflittuale, ci può essere un bel rapporto”, raccontava Elisa.

Elisa di Francisca, l’amore per il marito e i suoi due figli: la famiglia sempre al primo posto

Nel frattempo la campionessa è diventata madre per la seconda volta, nel 2021, un sogno che cullava da tempo assieme al marito. Il primogenito, nato da una precedente storia d’amore nel 2017, si chiama Ettore. “Con due figli è inutile continuare, è molto difficile e non è giusto per loro, anche se la sfida mi intrigherebbe tantissimo, rimettermi in gioco…”, aveva raccontato la Di Francisca alla Toffanin.

La famiglia sempre al primo posto, quindi, per la campionessa che sulle pagine del settimanale Oggi ha confidato di aver vissuto anche periodo drammatici, come l’aborto. “E’ stato un momento bruttissimo e potrebbe capitare ad altre. Tornassi indietro starei più attenta, cercherei di evitare una cosa del genere”.

