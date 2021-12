Ivan Villa, Ettore e Brando, marito e figli Elisa di Francisca/ “Matrimonio? E’ vita”

Ivan Villa, Ettore e Brando sono il marito e i figli di Elisa di Francisca, la campionessa di scherma tra gli ospiti de Il Circolo delle nazioni su Rai2. Un grande amore quello nato tra la campionessa e l’autore televisivo da cui ha avuto anche due splendidi figli. Proprio la di Francisca ospite del programma Verissimo ha rivelato, dopo il grandissimo successo nello sport e le varie medaglie vinte alle Olimpiadi, di essere pronta a ritirarsi dallo sport. “Mi ritiro, per ora si” – ha dichiarato la sportiva precisando – “almeno con due figli è inutile continuare, è molto difficile e non è giusto per loro, anche se la sfida mi intrigherebbe tantissimo, rimettermi in gioco…”. Una scelta comprensibile visto che da quando è diventata mamma la sua vita è cambiata.

ELISA DI FRANCISCA, MARITO IVAN VILLA E I FIGLI ETTORE E BRANDO/ "Mi ritiro per loro"

Il marito Ivan Villa ha fatto sicuramente la differenza nella sua vita. Un uomo a cui è legatissima e che ha presentato così: ” si chiama Ivan Villa, è un produttore, l’ho conosciuto proprio durante la sua partecipazione alla trasmissione televisiva. Si è appassionato di scherma, sopporta i miei ritiri, ma appena possiamo cerchiamo di vederci, facendo anche qualche pazzia”.

Elisa Di Francisca/ I trionfi nella scherma e un passato doloroso

Elisa Di Francisca e il matrimonio: “Ivan Villa mi ha chiesto di sposarlo a Londra”

L’incontro tra Elisa di Francisca e Ivan Villa è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La coppia ha iniziato da subito a frequentarsi fino al grande passo del matrimonio. La promessa di matrimonio è arrivata in un modo davvero speciale come ha raccontato la campionessa: “mi ha portata a Londra e lì con Ettore mi ha chiesto di sposarlo”. Una cerimonia di matrimonio semplice e privata con soli 98 invitati; un giorno indimenticabile che la Di Francisco ha ricordato così: “è stata una giornata fantastica e ricca di emozioni. Uscita dalla chiesa, mi sono rilassata dopo l’emozione e la tensione legate alla solennità della celebrazione. Sono davvero tanti i momenti che non dimenticherò come quando il nostro piccolo Ettore ha portato le fedi in chiesa. Ma il momento più bello in assoluto è stato a fine giornata quando sono andata a dormire. Una giornata ricca di emozioni ed a sera, ero decisamente stanca”.

Elisa Di Francisca, violenza subita e aborto/ “Stavo con un ragazzo che mi picchiava”

Infine parlando proprio di matrimonio, la campionessa ha precisato: “Iil matrimonio è un progetto di vita che riguarda la vita reale. Vincere una medaglia riguarda la passione che è anche il lavoro. La vita affettiva non è paragonabile con quella lavorativa. Sono due piani totalmente diversi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA