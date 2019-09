IVAN VILLA, MARITO ELISA DI FRANCISCA/ “Ci siamo conosciuti a Ballando con le stelle”

Elisa Di Francisca si è sposata. Il nome di lui è Ivan Villa, un autore e produttore televisivo che ha conosciuto nel 2013. Galeotto fu Ballando con le stelle: Elisa e Ivan si sono incontrati proprio in quell’occasione, e da allora sono stati inseparabili. Quell’edizione fu particolarmente fortunata, per la concorrente Di Francisca. Abituata alle competizioni, Elisa diede il meglio di sé e si classificò prima insieme a Raimondo Todaro. Anche Todaro, tra gli altri, ha fatto la sua comparsa al matrimonio dei due, celebrato il 4 settembre scorso a sull’isola d’Ischia. Con lui, Silvia Lattanzio, la “cupida” della coppia, e il presidente del Coni Giovanni Malagò. E poi ancora Annalisa Coltorti, preparatrice atletica di Elisa, Luigi Napolitano, il più caro amico di Ivan e Andrea Guardascione, fratello acquisito di lui. Il giorno dopo, gli sposi sono partiti per Guadalupe, ma hanno fatto rientro dopo poco. “Ho già ripreso gli allenamenti“, ha spiegato Elisa a Il Golfo.

Ivan Villa, appassionato di scherma

“Si chiama Ivan Villa, è un produttore, l’ho conosciuto proprio durante la sua partecipazione alla trasmissione televisiva. Si è appassionato di scherma, sopporta i miei ritiri, ma appena possiamo cerchiamo di vederci, facendo anche qualche pazzia”. Elisa Di Francisca parlava così di Ivan Villa, in una delle interviste rilasciate a Repubblica a seguito del loro fidanzamento. Dopo la nascita del figlio Ettore, che oggi ha 2 anni, il loro sogno è quello di avere una bambina. “La chiamerei Zika”, ha già anticipato la schermitrice. “Zika” come la zanzara di Rio, la città in cui ha vinto la seconda medaglia olimpica individuale (un argento). In occasione delle gare, Ivan la seguì in Brasile offrendole fin da subito tutto il suo sostegno.

Il matrimonio tra Elisa Di Francisca e Ivan Villa

Elisa Di Francisca ha raccontato così il suo matrimonio con Ivan Villa: “È stata una giornata fantastica e ricca di emozioni. Uscita dalla chiesa, mi sono rilassata dopo l’emozione e la tensione legate alla solennità della celebrazione. Sono davvero tanti i momenti che non dimenticherò come quando il nostro piccolo Ettore ha portato le fedi in chiesa. Ma il momento più bello in assoluto – ride – è stato a fine giornata quando sono andata a dormire. Una giornata ricca di emozioni ed a sera, ero decisamente stanca”. A chi le chiede (ma è una domanda retorica) se sia più bello sposarsi o vincere una medaglia alle Olimpiadi, Elisa risponde decisa: “Non c’è dubbio: sposarsi. Il matrimonio è un progetto di vita che riguarda la vita reale. Vincere una medaglia riguarda la passione che è anche il lavoro. La vita affettiva non è paragonabile con quella lavorativa. Sono due piani totalmente diversi”.



