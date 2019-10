Ivan Zaytsev papà per la terza volta/ Foto: “È nata Nausicaa. Ti amo follemente”

Ivan Zaytsev e sua moglie Ashling sono al settimo cielo: è nato il loro terzo bambino, una femminuccia che hanno deciso di chiamare Nausicaa. Lo zar del volley italiano, noto soprattutto per aver trascinato l’Italia alla finale olimpica di Rio 2016, ha annunciato il lieto arrivo con un post social. «Benvenuta Nausicaa!», ha esordito Zaytsev , per poi aggiungere «Alle 7 e 22 di stamattina hai urlato al mondo, per la prima volta… Forte e bellissima, come la mamma. Papà ti ama follemente». Queste le parole emozionate del campione condivise su Instagram per celebrare l’arrivo della sua bambina. Parole che sono state accompagnate da una foto della neonata che ha scatenato tantissimi commenti di auguri e complimenti, anche molti di colti noti dello spettacolo e dello sport come Bettarini, Diletta Leotta e Carlotta Ferlito.

La famiglia Zaytsev si allarga con la piccola Nausicaa

La piccola e bellissima Nausicaa va ad allargare la famiglia Zaytsev composta da Sienna, nata all’inizio di gennaio 2018, e del primogenito Sasha, venuto al mondo nell’ottobre 2014. Una famiglia, quella di Ivan e Ahling, che potrebbe tuttavia allargarsi ulteriormente, visto che la coppia non ha negato la volontà e il desiderio di avere una famiglia numerosa. «Ci stiamo provando, staremo a vedere, l’intenzione c’è», aveva raccontato la star della pallavolo maschile dopo le Olimpiadi. Poco tempo dopo ecco arrivare Nausicaa, annunciata da mamma e papà qualche mese fa col messaggio: «Ciao a tutti, sto arrivando anch’io» e tanto di foto dell’ecografia con la replica di lei: «Anche quest’anno la prova costume la supero l’anno prossimo».





