Ivan Zaytsev, scherzo de Le Iene/ Incastrato da un procuratore truffatore

Anche il nuovo appuntamento de Le Iene Show ha in serbo per il pubblico uno scherzo crudele ma divertentissimo per il pubblico di Italia 1. La vittima è Ivan Zaytsev, il noto sportivo noto anche come “zar della pallavolo“. A lui è stato fatto credere che suo figlio fosse rimasto vittima di un procuratore truffatore. Ecco, infatti, quanto comunica il sito ufficiale de Le Iene: “Abbiamo fatto credere a Ivan Zaytsev, capitano della nazionale di volley maschile, che suo figlio primogenito fosse stato messo sotto torchio da un procuratore truffatore nostro complice. Quando lo zar della pallavolo vede il video del finto allenamento del figlio non ci vede più. E la presa sul nostro complice che tenta di scappare è da veri campioni!”

Ivan Zaytsev, l’amore con Ashling Sirocchi e i tre figli

Lo scherzo di Nicolò de Devitiis a Ivan Zaytsev andrà in onda nell’appuntamento de Le Iene Show di questa stasera, dalle 21.10 su Italia1. Per chi non lo sapesse, il grande campione di pallavolo è sposato con Ashling Sirocchi, ex modella con un passato nella cooperazione internazionale Onu. I due si sono conosciuti nell’estate del 2009, in spiaggia durante un torneo di beach volley. Dal loro amore nel 2014 è nato il primo figlio, Sasha, seguito dalla piccola Sienna, nata all’inizio di gennaio 2018. Lo scorso anno è invece nata la loro ultima bambina, Nausicaa: “Forte e bellissima, come la mamma. Papà ti ama follemente”, ha scritto Ivan il giorno della sua nascita.



