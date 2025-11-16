Ivan Zazzaroni, ospite oggi a Da Noi a Ruota Libera, ha raccontato della sua storia intrecciata con Ballando con le stelle.

Giornalismo sportivo, tv, ma soprattutto Ballando con le stelle; la carriera di Ivan Zazzaroni può essere forse rappresentata al meglio dal sostantivo ‘credibilità’. Ogni suo campo di interesse, ogni suo intervento su un determinato tema, parte sempre da un grado di conoscenza che gli permetta appunto di risultare credibile ancor prima che professionale e brillante. Ospite oggi nel salotto di Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota Libera non poteva non partire dallo show di Milly Carlucci: una storia a colpi di danza che dura da 18 anni e che agli albori ha vissuto anche dall’altra parte del banco dei giudici.

Monica Gasparini, chi è la moglie di Ivan Zazzaroni/ Amore scoccato dopo grave perdita: "Ho avuto fortuna"

Ivan Zazzaroni – ospite a Da Noi a Ruota Libera – parte dall’attualità, dalla descrizione dei momenti toccanti vissuti nell’ultima puntata di Ballando con le stelle 2025. “Sono accadute due cose davvero forti; dal ritorno di Andrea Delogu dopo il terribile lutto del fratello alla storia di Martina Colombari e Billy Costacurta”. Il giornalista si sofferma sul secondo tema sottolineando quanto per il primo risulti impossibile immedesimarsi in un tale dolore: “Mi ha colpito la dignità del racconto, Martina è stata fantastica, madre in un modo straordinario”.

Chi è Ivan Zazzaroni e perché sta sempre in piedi a Ballando con le Stelle?/ "E' una sorta di scaramanzia..."

Ivan Zazzaroni a Da Noi a Ruota Libera: “Simona Ventura? La adoro. Italo Cucci come un papà per me”

Ivan Zazzaroni ripercorre poi gli albori della sua storia a Ballando con le stelle; dalle ‘bacchettate’ di Lamberto Sposini che proprio lui portò nello show ai commenti taglienti di Guillermo Mariotto e Fabio Canino: “Loro sono 2 bastar*i per natura!”. Si parla poi del suo percorso nel giornalismo con il ‘battesimo’ di Italo Cucci per il quale non poteva che avere parole non solo lodevoli ma soprattutto di affetto sincero: “Lui è stato come un padre, il ‘direttore’ nel vero senso della parola, ho imparato tutto da lui”. Ricorda anche gli albori in tv con Simona Ventura a Quelli che il calcio: “La adoro!”.

Cristina Canali e Gianmaria, ex moglie e figlio Ivan Zazzaroni/ Rottura per colpa di Ballando con le Stelle?

L’attenzione torna poi a Ballando con le stelle 2025 e in particolare alla sua attitudine da giurato. Ivan Zazzaroni ha confessato di essere cambiato nel tempo offrendo un paragone specifico: “Prima di Selvaggia Lucarelli ero io quello cattivo, ho fatto un passo indietro…”. Il giornalista ha poi svelato: “Guillermo Mariotto ogni tanto mi dice di tornare quello di prima ma non voglio”.