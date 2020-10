Ivan Zazzaroni a Sinisa Mihajlovic “Ti mando 10 kosovari”/ E la gaffe scatena social

Scivolone di Ivan Zazzaroni a “Ballando con le Stelle” dopo la presentazione di Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna Rapaccioni, che sono i ballerini per una notte. La “gaffe” del giornalista e giudice del programma di Milly Carlucci nasce da un retroscena che ha raccontato. “In tempi di pace, prima che cominci il confronto tra giuria e ballerini, vogliamo dire una cosa Zazzaroni al nostro concorrente?”, chiede la conduttrice. “Ma mi minaccia sempre”, replica lui. E a questo punto arriva la gaffe: “Gli ho detto ‘ti do zero’ e lui mi ha scritto ‘vengo lì e ti picchio’. E quindi io gli ho detto ‘ti mando dieci kosovari’ perché noi giochiamo su questa cosa. Lui mi ha detto ‘sono pochi’. Lui è questo, però alla fine è buonissimi e gli dispiace di essere così buono. Lui minaccia, ma in realtà è un tenerone”. Ecco, ora ci sorge una domanda, davvero Ivan Zazzaroni e Sinisa Mihajlovic “giocano” sulla rivalità tra Serbia e Kosovo? A vent’anni dalla guerra, le relazioni tra Serbia e Kosovo sono tutt’ora segnate da profonde tensioni, ma Ivan Zazzaroni ci scherza su con l’amico.

IVAN ZAZZARONI E LA GAFFE PARLANDO DI SINISA MIHAJLOVIC

Nel marzo 2011 l’Ue, con l’appoggio dell’Onu, ha avviato un nuovo processo di mediazione per normalizzare le relazioni tra Serbia e Kosovo nell’ottica di una integrazione europea. I risultati sono stati scarsi, tanto che ci fu una brusca interruzione nel 2018. Quel processo sembrava ormai finito in archivio, ma l’Unione europea non ha mai smesso di credere nel dialogo tra Pristina e Belgrado, anche se resta un lavoro lungo e faticoso. La questione è a dir poco complessa, motivo per il quale non può essere ridotta a battute come quella fatta da Ivan Zazzaroni a “Ballando con le Stelle”. Non sono mancati i commenti sui social, anche perché quella frase non è passata inascoltata. “Zazzaroni e la battuta sui kosovari è qualcosa di notevole, come la panna nella carbonara”, ha scritto un utente. Un altro ha scritto: “Mi immagino le matte risate con gli scherzi di #Zazzaroni a #Mihajlovic sui kosovari…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA