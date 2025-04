Chi è Ivan Zazzaroni, la carriera nel giornalismo sportivo e la passione per la tv

E’ conosciuto dal grande pubblico per il suo doppio ruolo diviso tra carta stampata e tv. Celebre giornalista sportivo e opinionista giurato di Ballando con le Stelle, Ivan Zazzaroni è ormai un volto molto noto del mondo dello spettacolo. Da anni sul bancone di Ballando con le Stelle, è un punto fermo per Milly Carlucci, ma anche per i telespettatori.

Perchè Ivan Zazzaroni e Sinisa Mihajlovic avevano litigato?/ Il giornalista: “Quando seppi della leucemia…”

Come giornalista sportivo, invece, fa scorrere la sua penna sulle pagine del Corriere dello Sport – Stadio, di cui è anche direttore dal maggio 2018. Inoltre conduce da anni il programma radiofonico Deejay Football Club su Radio Deejay dal 2004, senza mai nascondere la sua fede calcistica per il Bologna. “Io ho sempre tifato Bologna”, ha ammesso il famoso giornalista, sempre e comunque equilibrato nelle sue analisi.

Ivan Zazzaroni: “Guillermo Mariotto? Mi ha chiamato anche Mourinho!”/ “Mio figlio Gianmaria è la mia vita”

Ivan Zazzaroni, al centro della sua vita privata e sentimentale c’è la moglie Monica Gasparini

Per quanto concerne la vita privata, non si hanno moltissime informazioni. Sappiamo però che dal 2007 è innamorato più che mai della collega giornalista Monica Gasparini. Ivan Zazzaroni conobbe l’attuale moglie in un momento estremamente critico per lei, essendo che quest’ultima perse da poco il compagno Alberto D’Aguanno, a causa di un malore improvviso. Parlando di Ivan Zazzaroni in una intervista, Monica aveva ovviamente speso parole al miele, riconoscendo il suo tatto e la sua delicatezza.

Ivan Zazzaroni, chi è e carriera del giornalista e giudice di Ballando con le stelle/ "Il mio pronostico è…"

“È il mio riferimento. Ho avuto la fortuna di trovare una persona con cui, dopo aver subìto una perdita, un grosso dolore che non passa mai, poter di nuovo condividere valori e progetti”, le sue belle parole. Oggi la coppia vive la propria storia d’amore alla larga dai riflettori e dal chiacchiericcio del gossip e dei più curiosi. Non potrebbero chiedere di meglio.