Ivan Zazzaroni: “Simona Ventura è cambiata a Ballando con le stelle…”/ “In finale con Wanda Nara…”

Ballando con le stelle 2023, Ivan Zazzaroni ‘vede’ Simona Ventura in finale

La stagione di Ballando con le stelle 2023 si avvia verso le battute finali ed uno dei protagonisti – lato giuria – come riporta LaNostraTv, si è espresso rispetto ad una delle concorrenti più quotate per la vittoria finale: Simona Ventura. Si tratta di Ivan Zazzaroni; il giurato, intervistato da Novella 2000, non si è risparmiato nel dispensare complimenti nei confronti della conduttrice che in questa stagione del talent ha messo in mostra un percorso di crescita tanto poderoso quanto forse inaspettato.

“La conosco da 37 anni, qui l’ho vista cambiata; ho visto una persona con la grande capacità di entrare nel momento…”. Queste le parole di Ivan Zazzaroni a Novella 2000 – come riporta LaNostraTv – in riferimento al percorso di Simona Ventura a Ballando con le stelle 2023. Proseguendo nell’elogiare la concorrente, il giurato ha sottolineato la capacità della conduttrice di contestualizzare le sue performance: “E’ molto brava in questo, è sempre vera…”.

Ivan Zazzaroni promuove Wanda Nara: “Ha la capacità di dare al pubblico ciò che vuole…”

Proseguendo nell’intervista rilasciata per il settimanale – come racconta il portale – Ivan Zazzaroni si è detto sicuro di uno scontro titanico in vista della finale di Ballando con le stelle 2023: Simona Ventura contro Wanda Nara. La seconda, così come la conduttrice, ha spiazzato per la bellezza e professionalità del suo percorso anch’esso caratterizzato da una crescita costante. “SImona balla bene, è l’unica che veramente può avvicinarsi a Wanda”.

Stando alle parole di Ivan Zazzaroni, appare quasi che sia proprio Wanda Nara la concorrente da battere con Simona Ventura considerata come l’unica con le carte in regola per sovvertire i favori del pronostico dalla parte della moglie di Mauro Icardi. A tal proposito – come riporta il portale – il giurato ha offerto a Novella 2000 la sua personale analisi sulla showgirl argentina: “E’ sempre stata nel mondo dello spettacolo in Argentina, quindi ha la capacità di dare al pubblico quello che vuole avere da lei; è inoltre molto simpatica…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA