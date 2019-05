IVAN ZAZZARONI/ Tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen non c’è una storia! (Ballando 2019)

Ivan Zazzaroni nella giuria di Ballando con le stelle 2019, il dancing show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Oramai siamo giunti alle battute finali, visto che il 1 giugno scopriremo chi sarà il vincitore della quattordicesima edizione del popolare programma televisivo. Intanto in questi giorni il giornalista sportivo ha voluto dire la sua in merito alla bomba lanciata da Dagospia circa una possibile simpatia tra Dani Osvaldi e la ballerina Veera Kinnunen. La coppia, tra le più amate e candidate alla vittoria finale, sembrerebbe esserci qualcosa di più come rivelato dal ben informato Dagospia al punto da innescare la gelosia di Stefano Oradei, compagno della ballerina. A smentire la cosa ci ha pensato Zazzaroni a Storie Italiane: “Gli autori di Ballando con le stelle sono dei mostri e questo si sa. E’ anche normale che Stefano Oradei sia geloso, ma tra Veera e Dani c’è solo una bella intesa!”. Non solo, Zazzaroni ha anche sottolineato che la gelosia di Orodei, se vera, sarebbe normale visto che: “la sua compagna balla con un bell’uomo come Dani Osvaldo, è normale che Stefano sia geloso. Ci vuole anche un certo rispetto: Stefano e Veera sono una coppia”.

Ivan Zazzaroni su Dani Osvaldo e Veera Kinnunen

“Non c’è nulla tra loro, ne sono sicuro” ha detto Ivan Zazzaroni ai microfoni di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Il giornalista sportivo smentisce a gran voce il gossip scoppiato nelle ultime ore che parla di una possibile simpatia tra l’ex calciatore Dani Osvaldo e la ballerina di Ballando: “conosco Veera Kinnunen e conosco Stefano Oradei. Tra Vera e Dani Osvaldo non c’è niente, ne sono assolutamente convinto”. Zazzaroni non ha alcun dubbio: “sono una bellissima coppia e si vogliono bene. Possono venire qui e raccontare che è tutto falso…”. Poi il direttore del Corriere dello Sport – Stadio parla anche della polemica scoppiata tra Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro contro Selvaggia Lucarelli. “Il tweet di Selvaggia di cui ha parlato risale a tre settimane fa. E’ stato insincero! Bastava guardarlo e si capiva! Mi ha fatto girare le ba**e!Mi ha anche dato del parac**o” ha detto riferendosi a Raimondo Todaro.

Ivan Zazzaroni: “Sono a Ballando per divertirmi”

Il giurato di Ballando con le Stelle, infatti, ha sottolineato come il suo mestiere sia tutt’altro e che sia a Ballando solo per divertirsi. Non solo, Ivan Zazzaroni a Vieni da Me ha confermato di aver abbassato il suo voto a Nunzia De Girolamo da 8 a 6 per via della querelle scoppiata con Selvaggia Lucarelli. “Un giudice deve essere libero” ha detto a gran voce Zazzaroni che ci ha tenuto anche a precisare che non ha nulla contro né l’ex deputata di Forza Italia né tantomeno contro Raimondo Todaro a cui vuole bene: “Voglio bene a Raimondo Todaro come ne vuole lui a me”.



