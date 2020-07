IVAN ZAZZARONI/ “Voglio quello che Gasperini dà ai giocatori dell’Atalanta…”

Ivan Zazzaroni sarà uno degli ospiti della puntata di oggi di C’è tempo per…, il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini ogni mattina su Rai Uno dal lunedì al venerdì. Il giornalista non rappresenta di certo una new-entry per il pubblico della rete ammiraglia del servizio pubblico. Merito degli anni di partecipazione a Ballando con le Stelle, la trasmissione di Milly Carlucci che lo vede inamovibile tra i giudici. E anche quest’anno Ivan Zazzaroni sarà tra i protagonisti annunciati di uno show che sarà inevitabilmente condizionato dal coronavirus. Già in primavera i fan di Ballando hanno dovuto rinunciare alla messa in onda del programma per via dell’emergenza sanitaria, ma da settembre lo show del sabato sera di Rai Uno è pronto a riaprire i battenti garantendo la massima sicurezza dei partecipanti. In un’edizione che sarà giocoforza parzialmente rivisitata, la conferma di Zazzaroni nel cast dei giurati rappresenta un elemento “rassicurante” per tutti gli amanti della trasmissione.

IVAN ZAZZARONI: “VOGLIO QUELLO CHE GASPERINI DA’ AI GIOCATORI DELL’ATALANTA”

Oltre ad essere spesso presente in televisione come opinionista, Ivan Zazzaroni è per la maggior parte del tempo impegnato nel guidare un quotidiano sportivo importante come Il Corriere dello Sport, del quale è direttore. Negli ultimi tempi ha fatto molto discutere un suo editoriale dedicato all’Atalanta dei miracoli. Zazzaroni ha scritto: “Voglio quello che Gasperini dà ai suoi all’intervallo, e non è il tè caldo di Caressa. Noccioline di Superpippo? Spinaci di Braccio di Ferro? Impressionanti per facilità di corsa, rapidità nelle ripartenze, precisione e crudeltà anche i secondi tempi con Sassuolo, Lazio, Udinese e Napoli: da quando è ricominciato il campionato l’Atalanta ha ottenuto 12 punti su 12 e segnato 12 volte, aggiustando il risultato sempre dal 45esimo in avanti”. Parole d’elogio da parte del direttore del Corriere dello Sport, che però hanno finito per prestare il fianco alle testi complottiste che circolano sui social ormai da diverso tempo e che attribuiscono i grandi risultati dell’Atalanta alla somministrazione di chissà quale intruglio.



