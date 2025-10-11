Ivana Bertonelli è la madre di Francesca Fialdini, conduttrice e concorrente nella trasmissione Ballando con le Stelle. Le due sono molto legate

Ivana Bertonelli è la madre di Francesca Fialdini, concorrente della trasmissione Ballando con le Stelle 2025 e programma tv che andrà in onda sabato 11 Ottobre 2025. La conduttrice è una delle note liete e possiamo dire sorprese della trasmissione e ora conosciamo meglio chi è sua madre Ivana.

Ivana Bertonelli è la madre di Francesca Fialdini e le due sono davvero molto legate e affiatate. Entrambe sono molto discrete e la donna assomiglia molto alla figlia, sia per alcuni tratti dell’aspetto fisico che per il carattere e Francesca ha più volte riservato di voler mantenere separate la sua carriera dalla sua vita privata.

Fabio Fognini furioso a Ballando: "La giuria mi provoca e mi fa incazz*re"/ Selvaggia e Mariotto spiazzano…

Di Ivana Bertonelli sappiamo poco, è molto legata alla figlia e svolge il lavoro di funzionario pubblico, è attiva sui propri canali social dove spesso pubblica foto e video che vedono protagonista sua figlia, come sta accadendo in questi giorni anche a Ballando con le Stelle e le due spesso mostrano un legame indissolubile.

Ivana Bertonelli, chi è mamma di Francesca Fialdini/ Tra sociale e politica "Non mi parlò per giorni quando…"

Francesca Fialdini ed il suo legame con Ivana Bertonelli

Un legame eterno quello tra madre e figlia ma in certi sensi quello che invece unisce Francesca Fialdini e Ivana Bertonelli è un legame che li identifica quasi come due sorelle. Due persone molto unite e – come riporta Sorrisi.com – la donna definisce sua madre come ‘La colonna a cui si aggrappa costantemente, il suo faro’.

Non ci sono molte notizie ma Ivana sui social appare molto soddisfatta della figlia e ha pubblicato vari post per elogiare la sua apparizione. La stessa figlia ha ammesso durante la trasmissione che la madre è scoppiata a ridere vedendola in questa verve nuova e ha detto che le è sembrata addirittura sexy.

Aiuto, ho ristretto la prof! Italia 1/ Trama e cast del film per ragazzi, in onda oggi 11 ottobre 2025

E Francesca Fialdini d’altronde sta sorprendendo tutti in quanto – come sottolineato più volte dalla giuria – in molti pensavano che il suo essere abbastanza fredda e distaccata potesse intaccare lo spettacolo e invece sta brillando ed è sempre stata tra le migliori nelle prime puntata del programma.