Francesca Fialdini ha sempre seguito i suoi sogni, anche quando non corrispondevano a quelli che sua madre Ivana Bertonelli coltivava per lei, ma nonostante ciò hanno sempre avuto un rapporto solido. Lo ha raccontato nei mesi scorsi la stessa conduttrice, protagonista anche a Ballando con le stelle.

Affermare la propria autonomia non è semplice, soprattutto quando le scelte non sono condivise dai propri genitori: nel suo caso voleva fare la giornalista, un desiderio auto sin da bambina, ma anche se la famiglia ne era consapevole, fino alla fine non l’hanno ascoltata. Nell’intervista rilasciata nei mesi scorsi alla Stampa ha raccontato dell’entusiasmo provato dopo il test per Scienze delle Comunicazioni alla Sapienza di Roma e della reazione della mamma quando gli diede la notizia. “Non mi parlò per giorni“.

La mamma sperava che frequentasse una facoltà scientifica, Medicina o Biologia, a Pisa, così sarebbe rimasta a Massa, città d’origine. Ma per Francesca Fialdini non era questa la strada da seguire. Pur non condividendo la scelta della figlia, Ivana Bertonelli non l’ha mai ostacolata, e di questo la figlia ne è riconoscente. “Oggi le sono grata di avermi permesso di tagliare quel cordone tra noi“.

L’esempio della mamma e la gratitudine di Francesca Fialdini

Le donne della sua famiglia sono un punto di riferimento importante per Francesca Fialdini. La madre Ivana Bertonelli è stata la prima segretaria della Cgil a Carrara e una delle prime donne segretario di partito con i DS. Dunque, la mamma della conduttrice è una donna impegnata a livello sociale e politico, a cui Fialdini riconosce il merito di aver saputo gestire lavoro e famiglia, seppur con fatica e sacrifici.

Ne parlò tempo fa in un’intervista a RadioCorriereRai, rigraziandola per l’esempio che le ha dato, quello di una donna che si spende per cambiare la vita degli altri. Agli antipodi è nonna Giannina, scampata diverse volte alle fucilazioni tedesche nella Seconda guerra mondiale: per Francesca Fialdini è la memoria storica della famiglia, mentre sua madre è diversa, anche perché “è proprio una figlia del 1968“.

Da sua madre ha preso sicuramente la riservatezza, un aspetto che per quanto riguarda Ivana Bertonelli si evince anche dal fatto che sui social ha un profilo privato, a protezione appunto della sua vita quotidiana, visto che la popolarità della figlia attira attenzioni.

Il consiglio della madre per Ballando con le Stelle

La reazione di mamma Ivana Bertonelli alla notizia della partecipazione della figlia a Ballando con le Stelle è stata diversa, stando al racconto fatto dalla conduttrice al dance show. Quando Milly Carlucci le ha chiesto se anche stavolta avesse reagito con una risata, la concorrente che si sta rivelando una sorpresa ha confermato: “Questa volta di felicità, l’altra volta era incredula“. Lo stupore della mamma si intreccia alla felicità, infatti le ha dato anche un consiglio per le sue esibizioni: “Mi ha detto di essere sexy“. Stasera scopriremo se ha deciso di seguire il suggerimento della madre, ma intanto la sua scelta di partecipare al programma si sta rivelando azzeccata…