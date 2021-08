Ivana Bertonelli, mamma Francesca Fialdini/ Quel rapporto speciale che le lega

Chi è Ivana Bertonelli?

È un ottimo rapporto quello tra Francesca Fialdini, conduttrice Rai originaria di Massa, e sua mamma Ivana Bertonelli, funzionario pubblico presso un ente locale. La vita della donna è relativamente nascosta: di lei si sa solo che è molto impegnata a livello lavorativo fin da quando era giovane, precisamente fin da dopo la laurea che ha conseguito presso l’Università di Pisa.

Per il resto, Francesca Fialdini ha parlato diverse volte di mamma Ivana e del rapporto che ha con lei, sereno e disteso, come accennavamo all’inizio. Ivana e Francesca sono simili già a partire dall’aspetto fisico: a parte i colori (sono una e mora e l’altra bionda), mamma e figlia hanno molto in comune. I tratti del viso sono gli stessi, e anche il sorriso di Ivana ricorda un po’ quello di Francesca.

Il rapporto tra Francesca Fialdini e sua madre Ivana Bertonelli

L’allegria e la simpatia sono proprio le cose che più di tutte accomunano le due donne, oltre al fatto che entrambe sembrano sempre inclini a mettersi in gioco. Per esempio, Ivana Bertorelli è impegnata anche in politica, e ciò ha portato Francesca a sviluppare una certa sensibilità su temi importanti. Si pensi a Fame d’amore, lo speciale dedicato ai disturbi alimentari che la Fialdini ha condotto nel 2020 su Rai3, dimostrando così di essere una professionista non solo dell’intrattenimento, ma anche dell’informazione.

L’impegno su più fronti è una qualità che Francesca sembra aver ereditato da mamma Ivana. Dai social e in particolare da Instagram emerge chiaramente il loro affiatamento e il fatto che condividano molto della loro vita privata, in primis la voglia di fare. Il loro legame, di per sé indissolubile, è stato ulteriormente coltivato con dolcezza e genuinità. Ed è anche grazie alla mamma, probabilmente, che Francesca è arrivata dov’è oggi.



