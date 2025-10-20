Ivana Castorina racconta la sua storia al Grande Fratello: ecco chi è la concorrente della nuova edizione del reality di Canale 5

Tra le protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello c’è senza dubbio Ivana Castorina. Ma, andiamo a conoscerla meglio. Nata a Catania nel 1989, vive nella sua città con il marito Toni e le loro due cagnoline. Inoltre, lavora come operaia metalmeccanica ed ha una grande passione per la lettura e la musica, nonché per la cucina e il make-up. All’interno della Casa più spiata d’Italia, Ivana ha deciso di raccontare la sua storia, rivelando di aver vissuto un percorso di transizione del genere.

La storia di Ivana, infatti, è fatta di due vite vissute in parallelo. La prima, segnata da repressione e discriminazioni, l’ha costretta a crescere in un corpo e in un ruolo che non sentiva suo. La seconda, invece, è iniziata a 19 anni con la sua transizione, che le ha permesso di essere finalmente sé stessa e di rinascere. Durante questo processo, il sostegno della madre è stato fondamentale, dato che le ha dato un appoggio incondizionato, dandole forza e sicurezza nei momenti più difficili.

Ivana, chi è la concorrente del Grande Fratello: tutti i dettagli

Al fianco di Ivana, poi, adesso c’è Toni, un uomo che l’accolta e amata senza riserve. I due si sono sposati nel 2022 e sono inseparabili, vivendo insieme un amore sano e unico. Fino ad ora, Ivana ha conquistato gran parte del pubblico del Grande Fratello non solo per la sua storia di vita, ma soprattutto per la sua presenza nella Casa, dove ha stretto amicizia con altri compagni e anima le dinamiche del programma.