Ivana Castorina ha aperto il suo cuore al Grande Fratello 2025 raccontando del rapporto con la mamma: “E’ stata ed è il mio faro…”.

A piccoli passi si sta facendo conoscere al Grande Fratello 2025, Ivana Castorina ha ancora un mondo da raccontare e in un breve attimo dedicato all’introspezione ha offerto ai coinquilini – così come al pubblico – un piccolo spaccato di vita personale. Parlando della sua idea di non avere figli, la concorrente del reality ha portato alla luce una motivazione molto forte e strettamente legata al rapporto con la mamma.

La mamma di Ivana Castorina non ha avuto una storia semplice; come raccontato dalla concorrente del Grande Fratello 2025, la nascita a soli 15 anni e la fine del rapporto con il papà hanno ovviamente inciso nel suo percorso di crescita. “Non mi sento all’altezza di fare la mamma, ho un esempio importante. Lei oggi ha 51 anni, mi ha avuta a 15 anni; a quell’età è difficile che tu voglia un figlio. Lei ha sentito il peso della responsabilità nei miei confronti, anche perchè non c’era un grande amore verso mio padre, la loro relazione è durata 3 anni”.

Grande Fratello 2025, chi è la mamma di Ivana Castorina: “Mi ha sempre aiutata, mi ha dato la vita…”

A dispetto delle difficoltà, della gravidanza nel fiore degli anni e dell’amore sbiadito, la mamma di Ivana Castorina ha avuto la forza di ergersi a punto di riferimento. “Lei è stata il mio faro, la mia ancora, lo è tutt’ora che sono sposata e non sono più una ragazzina”. La concorrente del Grande Fratello 2025 ha anche raccontato: “Mi ha fatto soprattutto da papà; mi ha coccolata, mi ha coperto dai capricci. Mi ha sempre detto: ‘siamo in un modo di uomini, una donna deve lavorare di più per emergere’…”.

Le parole di Ivana Castorina – al Grande Fratello 2025 – mettono in evidenza un rapporto viscerale con la mamma. Un legame che è stato non solo fondamentale dal punto di vista emotivo ma soprattutto per coltivare quei valori e principi che l’hanno resa la donna fiera di oggi: “Mia mamma mi ha aiutato, mi ha dato la vita; ciò che sono oggi lo devo a lei, è la persona più importante della mia vita, porto anche il suo cognome”.