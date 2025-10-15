Ivana Castorina coming out al Grande Fratello: "Ero un uomo, poi una donna trans ora donna a tutti gli effetti" Reazione dei gieffini

Ivana Castorina e il coming out al Grande Fratello 2025, confessione fiume nella notte

Nella notte si è lasciata andare alle confessioni più intime e private, Ivana Castorina concorrente del Grande Fratello 2025. La 35enne siciliana ha parlato del suo difficile passato fatto di un percorso intenso di crescita e riscoperta personale. Ivana Castoria ha fatto coming out al Grande Fratello 2025 raccontando di essere nato uomo ma di aver capito sin da piccola di essere una donna: “I ragazzini aspettano i 18 anni per la patente, per diplomarsi, io ho aspettato i 18 anni per essere libera!”

Durante il suo racconto a Grazia Kendi e Giulia Saponariu, Ivana Castorina al Grande Fratello 2025 ha ripercorso le varie tappe della sua transizione a cominciare da quando ha quando ha avuto un duro confronto con la madre: “Ero appena maggiorenne, lunedì mi sono seduta a tavola con mia mamma e lei mi ha detto ‘Mi sa che dobbiamo parlare’. Io lì sono sbottata e ho vuotato il sacco. Le ho detto ‘Ho questo disagio, tu mi hai fatto sentire sola e non accettata’” Ivana ha continuano il suo scioccante racconto rivelando che aveva deciso di andarsene di casa ma la madre le è stata accanto ed l’ha accettata.



Ivana Castorina choc: "Ho pensato più volte al suicidio"/ Il doloroso racconto al Grande Fratello 2025

Grande Fratello 2025, Ivana Castorina: “Ero un uomo, ora sono una donna a tutti gli effetti”

Parlando con Grazia Kendi e Giulia Saponariu che hanno sin da subito saputo capirla, sostenerla e fatta sentire a suo agio, Ivana Castorina ha raccontato la sua vita da uomo a donna trans a donna a tutti gli effetti al Grande Fratello 2025. La sua famiglia le si è messa contro ma grazia all’appoggio incondizionato della madre è riuscita a diventare ciò che è sempre stata. Oggi Ivana ha 35 anni e una marito Tony che la ama. Nel suo viaggio il ruolo del Grande Fratello, di cui è sempre stata fan e che ha seguito molto durante l’ottava edizione, quando tra i concorrenti c’era una donna trans, Silvia Burgio, la prima nella storia del reality. Proprio la storia di quest’ultima le fu di grande aiuto e ora anche lei desidera aprirsi per poter sostenere gli altri.