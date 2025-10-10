Ivana Castorina emoziona il pubblico del Grande Fratello: il ricordo della suocera e l’amore per il marito che l’ha cambiata.

Anche Ivana Castorina inizia ad aprirsi con gli altri concorrenti della casa del Grande Fratello 2025 e dopo aver parlato di sua madre, si confida anche sulla suocera, che oggi purtroppo non c’è più. La sua confessione è stata molto emozionante, soprattutto perchè Ivana si è sempre sentita come se fosse sua figlia: “Avevo un bel rapporto con lei. Era una donna straordinaria e mi dispiace non aver avuto il tempo di farglielo capire. La chiamavo mamma“, spiega la concorrente. Poi continua spiegando di aver avuto tanto affetto per lei.

“Ha sempre voluto trasmettermi amore, autostima e forza“, continua Ivana Castorina ed esprime anche le sue insicurezze, soprattutto quelle del passato: “Mi piaccio oggi. Ma mio marito è l’artefice”. La concorrente del Grande Fratello 2025 inizia a parlare con Rasha, e cerca di trasmetterle un po’ di speranza nei confronti degli uomini: “Lo puoi cercare il valore aggiunto, nemmeno io lo cercavo. Non escluderlo dalla tua testa, non ti fare uno schema”.

Ivana Castorina, confidenza con Rasha: “Ti auguro di trovare l’amore“

Nonostante Ivana Castorina abbia provato a infondere un po’ di coraggio a Rasha, quest’ultima non sembra essere molto propensa ad aprire il suo cuore: “Preferisco stare sola. Il mio schema è totale”, dice, “Io voglio che sia tutto quello che io voglio”. E la concorrente le dice: “Io te lo auguro un amore folle”. Ivana sembra una di quelle concorrenti pronte a confidarsi, a condividere la sua vita apertamente senza paura di raccontarsi. Chissà che non sia proprio lei ad aprire il cuore a Rasha, che oggi sembra avere piuttosto paura dell’amore.

