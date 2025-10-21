Ivana Castorina al Grande Fratello 2025 torna a parlare del suo coming out e della reazione del fratello: "Rimasto sotto choc, ecco quando gliel'ho detto"

Ivana Castorina, il racconto del coming out al Grande Fratello 2025

Uno dei momenti più emozionanti della puntata del Grande Fratello 2025 di ieri sera, lunedì 20 ottobre, è stato sicuramente il racconto di vita di Ivana Castorina. La concorrente ha infatti parlato del suo percorso di transizione che l’ha portata a diventare donna nel 2009, e non sono mancate le sorprese con l’ingresso nella Casa del marito Tony, che le ha dedicato parole al miele: “Ci tengo a dirti che sono orgoglioso, fiero e ti stra-amo da morire, più della mia vita“.

Il coming out dell’inquilina è avvenuto pochi giorni fa, durante una chiacchierata in giardino con Grazia e Giulia, liberandosi di un peso grosso come un macigno e raccontando loro di questo importantissimo cambiamento nella sua vita. Non tutti però erano a conoscenza del suo percorso di transizione; ad oggi, infatti, diverse sue amiche e colleghi non sapevano del suo passato.

Come riporta Biccy, la concorrente si è nuovamente raccontata nelle scorse ore, spiegando che anche il fratello minore non era a conoscenza del suo passato, perlomeno sino a pochi giorni prima del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Ivana Castorina e la reazione del fratello: “Sotto choc, quando glielo dissi…“

“Quando mi hanno detto che sarei entrata qua l’ho detto a mio fratello del mio passato ed è rimasto sotto choc, gliel’ho detto pochi giorni prima di venire“, ha raccontato Ivana Castorina al Grande Fratello 2025, spiegando che quando intraprese l’operazione per il percorso di transizione aveva circa 19 anni, mentre il fratellino appena 3.

Ma come ha reagito lui una volta appresa la verità sul suo passato? “Mi ha detto che avrebbe dovuto metabolizzare perché lui non lo sapeva e non se ne era mai accorto, mi ha conosciuta come sua sorella. Tra l’altro non ho mai cambiato i miei connotati, mi sono solo limata la gobbetta nel naso e fatta il seno“.

In merito invece al coming out con il marito Tony, come riporta sempre Biccy, Ivana ha raccontato di averlo fatto “quasi per allontanarlo, ma lui mi ha detto: ‘Io ho conosciuto lo scorso 15 agosto una donna meravigliosa, e per me quella donna sei tu’“.