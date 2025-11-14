Serata movimentata al Grande Fratello 2025 dove un gioco infiamma i concorrenti e scoppia una dura lite tra Ivana Castorina e Domenico.

Complice un gioco organizzato per movimentare la serata, tra i concorrenti del Grande Fratello 2025 volano accuse e parole forti. Quelle che sembravano semplici opinioni si trasformano ben presto in motivo di litigio. Ivana, Flaminia e Francesca si sfogano convinte che il loro modo di giocare e di rapportarsi alle persone non sia stato totalmente compreso. Ivana, in particolare, rispondendo ad una domanda di Grazia, ammette di essere arrabbiata per alcuni giudici particolari. Ivana, infatti, svela di non condividere il pensiero di Benedetta che l’ha definita spettatrice ma anche giocatrice. La Castorina ritiene che si tratti di una contraddizione spiegando di non considerarsi tale e di essersi sempre imposta seppur in modo diverso da come lo fanno altri.

Ivana, inoltre, aggiunge di riuscire ad esprimere la propria opinione in modo pacato e senza offendere e di essersi sempre comportata con educazione anche nei confronti di Domenico che, a suo dire, avrebbe nei suoi confronti un atteggiamento da “cafone”. Domenico, dopo aver ascoltato tutto, decide di intervenire.

Ivana Castorina e Domenico: resa dei conti al Grande fratello

Dopo lo scontro con Rasha, Domenico esplode anche con Ivana chiedendole di svelare i momenti in cui sarebbe stato cafone con lei. Domenico sottolinea di aver semplicemente espresso un parere ma secondo Ivana il problema non è il parere in sé ma la superiorità con cui è stato esposto. Ivana, però, lo accusa di aver usato sempre parole sbagliate nei suoi confronti ma Domenico non è dello stesso parere.

Lo scontro tra i due si infiamma e Domenico rimprovera all’operario l’intromettersi continuamente nel discorsi anche se non è coinvolto. I due, poi, cercano un chiarimento che si conclude con l’augurio che i futuri scontri siano meno accesi e più pacati di quello appena avuto.

