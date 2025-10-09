Ivana Castorina, confessione toccante al Grande Fratello 2025: "Mia madre mi ha dato due volte la vita. Figli? Ecco perché non credo che li avrò"

Ivana Castorina e la confessione toccante al Grande Fratello 2025: “Mia madre mi ha dato due volte la vita”

È tempo di confessioni al Grande Fratello 2025 ed i concorrenti hanno iniziato a parlare della loro vita e delle loro situazioni personali. Ieri notte, infatti, si sono ritrovate a chiacchierare insieme Ivana e Bene, entrambe infatti condividono l’amore per gli animali e proprio parlando delle passioni in comune e degli amore incondizionati, Ivana Castorina al Grande Fratello 2025 si è emozionata e commossa parlando della mamma: “Lei è stata il mio faro, la mia ancora, lo è tutt’ora.”

La mamma di Ivana Castorina, concorrente del Grande Fratello 2025, è rimasta incinta giovanissima, a soli 15 anni. Nonostante tutto, la giovane età e la mancanza di un compagno non ha fatto mancare nulla a sua figlia. Le ha fatto sia da mamma che da papà ed alla fine Ivana ha ammesso: “Mia mamma mi ha dato la prima e la seconda vita” ripercorre Ivana, affermando quanto sia grata a lei. La concorrente del GF alla fine confessa: “E’ la persona più importante della mia vita”.



Grande Fratello, Ivana Castorina inamovibile: “Ecco perché non avrò figli”

Dopo il momento di tenerezza in cui Ivana Castorina del Grande Fratello, si è lasciata andare svelando il legame profondo tra Ivana e la donna che le ha insegnato tutto, anche a credere in sé stessa, parlando con Bena ha parlato dei suoi animali, della sua adorata cagnolina Charlotte ed alla fine ha ammesso: “Probabilmente saranno le uniche figlie che avrò nella vita”. Il perché Ivana non avrà figli ne adesso ne in futuro è presto detto, non ne vuole perché non si sente all’altezza di diventare mamma, probabilmente anche a causa della sua situazione personale nonostante abbia avuto una madre forte e autorevole come la sua.