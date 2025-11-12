Grande Fratello, il caso Ivana divide la Casa: le critiche di Grazia e Anita accendono il fuoco della polemica prima della nuova puntata.
Al Grande Fratello iniziano a farsi sentire le prime tensioni, e il clima risulta essere piuttosto difficile. La protagonista dell’ultimo ‘scontro’ è stata Ivana Castorina, che si è ritrovata esclusa dalle altre concorrenti. Nel dettaglio, Benedetta Stocchi, Anita Mazzotta, Rasha Younes e Grazia Kendi si sono ritrovate tutte insieme in giardino parlando proprio di Ivana e criticandola duramente per i suoi comportamenti nel reality.
La prossima puntata del Grande Fratello andrà in onda il 17 novembre 2025, come al solito su Canale 5. Ed ecco che solo allora scopriremo chi sono i concorrenti che rischiano l’eliminazione tra quelli in nomination, ma nell’attesa, non si placano le polemiche. Anzi, Ivana Castorina è finita contro tutte le ragazze della casa, che si sono riunite senza di lei e hanno espresso il loro pensiero. In particolare, Anita Mazzotta ha preso la parola e non si è risparmiata contro la concorrente. Andiamo a vedere cos’ha dichiarato.
Ivana Castorina, le critiche feroci delle concorrenti: “Predica bene e razzola male”
Ivana Castorina è stata duramente criticata da Anita al Grande Fratello: “Se sento che vai da una mia persona a dire: con una persona che vede il marcio ovunque e non si apre non parlerò, io non ci provo nemmeno. A me non interessa”, poi è intervenuta anche Rasha che ha rincarato la dose: “Le ho detto: sei una persona che predica bene e razzola male“. Grazia Kendi ha detto la sua, confessando di non aver apprezzato per nulla l’atteggiamento di Francesca Carrara e quello di Ivana: “Una cosa che mi dà fastidio di loro due è che i tuoi punti deboli e nel momento giusto te li buttano addosso”. Probabilmente, nella prossima puntata Ivana Castorina scoprirà quello che hanno detto le concorrenti su di lei: come reagirà? Appuntamento a lunedì 17 novembre, come al solito alle ore 21.40.