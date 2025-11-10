Ivana Castorina si apre sul suo passato e sulla transizione: “Mi sono innamorata di chi mi ha accettata davvero”.

Ivana Castorina, concorrente del Grande Fratello, ha deciso di aprire il suo cuore e raccontare qualcosa di molto importante rispetto al suo passato. In particolare ha confidato agli altri gieffini il suo primo amore in università, luogo dove ha incontrato il suo primo amore che l’ha poi aiutata a diventare la donna forte che è oggi. “Ha fatto capire che non mi dovevano offendere”, ha spiegato Ivana agli altri. Da quel momento, tra loro nasce qualcosa di speciale e lei, confida, perde completamente la testa per lui.

“Mi innamoro perdutamente“, dice, “Lui è stato l’unico che è riuscito a vedermi per quella che ero”. Ivana Castorina si commuove raccontando il suo passato con questo ragazzo. A quel punto, anche Donatella si commuove e non riesce a trattenersi: “Queste cose devono succedere sempre“, confessa. Ivana Castorina è senza dubbio una delle concorrenti più interessanti di questa edizione, soprattutto per il suo passato particolare che l’ha portata poi ad effettuare la transizione per diventare fisicamente donna.

