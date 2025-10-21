Tony, il marito di Ivana Castorina ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2025 per farle una toccante sorpresa

Ivana Castorina è stata la protagonista di un momento molto toccante nel corso della puntata del Grande Fratello 2025 del 20 ottobre. Durante la settimana, la gieffina si è aperta, svelando di essere nata uomo e di aver attraversato un lungo percorso di transizione conclusosi nel 2009. Oggi, Ivana è una donna innamorata e moglie felice di Tony, che ha fatto il suo ingresso nella Casa per farle una sorpresa in diretta su Canale 5.

Tony è entrato dalla porta rossa e ha potuto riabbracciare sua moglie Ivana, ma soprattutto ha potuto dirle, davanti a tutti, cosa pensa di lei: “Ti sei liberata finalmente, ci tengo a dirti che sono orgoglioso, fiero e ti stra-amo da morire, più della mia vita.”, ha esordito. Poi ha aggiunto: “Devi stare tranquilla, mi manchi. Questo è quello che volevi e qui dentro ci sono tante belle persone. Ti amo tantissimo e non pensare a nulla, fuori ti vogliono bene tutti, è un affetto indescrivibile”.

Tony, il marito di Ivana Castorina conquista il pubblico grazie al gesto per Anita Mazzotta

In lacrime, Ivana Castorina ha abbracciato forte il marito Tony, ammettendo di sentire molto la sua mancanza. Lo ha dunque presentato ai concorrenti prima di salutarlo tra baci e abbracci. Un momento molto toccante, apprezzato anche dal pubblico del Grande Fratello 2025 che ha notato il gesto del marito di Ivana nei confronti di Anita, alla quale ha fatto le sue condoglianze prima di lasciare la casa. “Tony è colui che può essere definito vero UOMO, a parte l’amore dimostrato, ma è andato a dare un bacio ad Anita per farle le condoglianze. Poi quanto sono belli? Li amo!”, ha scritto un telespettatore su Instagram.

