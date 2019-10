Ivana Icardi a Pomeriggio 5/ “Continuo a non riuscire a vedere mio fratello Mauro”

A Pomeriggio 5 si torna a parlare di Ivana Icardi e del complicato rapporto con suo fratello Mauro. L’ex calciatore dell’Inter, che oggi gioca nel Paris Saint Germain, avrebbe deciso di evitare ogni rapporto con sua sorella e, secondo Ivana, per colpa di sua moglie Wanda Nara. Problemi che Ivana ha ampiamente esposto negli scorsi mesi proprio nei salotti di Barbara d’Urso, fino a quelli della Casa del Grande Fratello 16. Ivana ha più volte cercato anche un confronto con suo fratello che, a quanto pare, ancora oggi non è arrivato. È per questo che la sorella di Mauro Icardi torna a parlarne a Pomeriggio 5 nella puntata in onda oggi 1 ottobre su Canale 5. In particolare, non mancheranno nuovi cenni al rapporto burrascoso con sua cognata Wanda Nara che, solo pochi mesi fa, l’ha diffidata dopo le sue accuse.

Ivana Icardi: le parole di Enrico Contarin

Di recente di Ivana Icardi ha parlato il secondo classificato del Grande Fratello 16, Enrico Contarin. A IsaeChia, ha infatti ammesso di avere un bellissimo rapporto con la bella Ivana: “Con Ivana ho instaurato uno dei rapporti più belli, fin da subito dentro la Casa ci legava un’alchimia particolare tant’è che quando lei uscì mi misi a piangere. – ha ammesso Contarin parlando di Ivana Icardi – Fortunatamente però anche lontano dalle telecamere tutto quello che avevamo provato l’uno per l’altra si è dimostrato vero e ad oggi c’è una fortissima amicizia. Lo so, in molti ci scrivono che ci vedrebbero benissimo insieme però i sentimenti non si possono comandare.”

