Ivana Icardi è diventata mamma/ È nata Giorgia, figlia avuta da Hugo Sierra: “Felici”

Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro Icardi, è diventata mamma. Il pubblico di Canale 5 ricorderà la sua partecipazione al Grande Fratello, versione Nip, a cui partecipò dopo le dichiarazioni su Wanda Nara, moglie del fratello. Qui conobbe Gianmarco Onestini con il quale sembrava nato un flirt, poi archiviato poco dopo. Successivamente, Ivana ha partecipato a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, ed è qui che è scoccata la scintilla con un altro concorrente, Hugo Sierra, che si è poi trasformata in amore. Da allora i due sono inseparabili e oggi sono diventati genitori di una bambina, Giorgia. L’annuncio è arrivato su Instagram dove Ivana ha postato alcune storie in cui ha rivelato di essere diventata mamma per la prima volta.

Ivana Icardi mamma, l’annuncio su Instagram: “Siamo super felici”

Ivana Icardi ha annunciato la gravidanza a febbraio. In questi mesi ha però postato molti scatti col pancione, aggiornando i suoi fan su come stesse procedendo la dolce attesa. Poi, dopo giorni di silenzio, è arrivato il lieto annuncio attraverso Instagram Stories. Qui si è mostrata ai follower dal letto d’ospedale con in braccio la sua bambina. “Potete immaginare che ora mi occupo di qualcos’altro”, ha spiegato felicissima la Icardi, per poi aggiungere “Grazie mille a tutti per essere sempre presenti. Siamo super felici”. Giorgia è nata il 6 agosto alle 22.45. Ivana ha condiviso anche le misure della piccola: 52 cm e mezzo e 4 kg “di puro amore”. Una grandissima gioia condivisa anche dal compagno Hugo Sierra. Ivana avrebbe attualmente già lasciato l’ospedale per tornare a casa con la piccola.

