Ivana Icardi e Hugo Sierra ses*o in diretta a Supervivientes/ Scoppia la passione

Ivana Icardi ha fatto sesso con Hugo Sierra a Supervivientes? Il video e le immagini parlano chiaro: la sorella di Mauro questa volta si è lasciata proprio andare alla passione condividendo un momento di grande intimità davanti alle telecamere. La ex concorrente del Grande Fratello 15, conosciuta in Italia per essere la sorella di Mauro Icardi e per aver continuamente litigato con la cognata Wanda Nara, si è fatta conoscere oltreoceano per altri meriti e sicuramente non artistici. La ex gieffina, infatti, ha accettato di partecipare alla nuova edizione di Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi dove ha incontrato Hugo Sierra che, guarda caso, in passato ha avuto un flirt con l’attuale fidanzata di Gianmarco Onestini. La Icardi lo scorso anno aveva fatto parlare di sè per la sua partecipazione al Grande Fratello di Barbara D’Urso dove ha incontrato Gianmarco Onestini per cui ha avuto una simpatia non corrisposta dal fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne. A distanza di circa un anno ecco che la sorella di Icardi si è presa forse la sua rivincita andando a letto con Hugo Sierra, l’ex compagna dell’attuale fidanzata di Gianmarco. E’ solo un caso?

Ivana Icardi e Hugo Sierra: notte di passione a Supervivientes

La curiosità tra Ivana Icardi e Hugo Sierra è scattata sin dalla partenza per l’Isola dei Famosi spagnola. Entrambi non hanno nascosto la cosa, anzi non appena sbarcati sull’isola si sono scambiati un bacio, ma le sorti del gioco li hanno portati poi a separarsi in due isole differenti. Nelle ultime ore però Ivana e Hugo si sono ritrovato sullo stesso atollo e così hanno pensato bene di trascorrere un pò di tempo da soli. I due concorrenti di Supervivientes 2020 hanno chiesto ai compagni di avventura di restare da soli per un pò e così, durante la notte al chiaro di luna, si sono lasciati andare alla passione facendo sesso davanti alle telecamere. Non è la prima volta che a Supervivientes due concorrenti si lasciano andare davanti alle telecamere; lo scorso anno è toccato a Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan condividere un momento così intimo senza troppi problemi in diretta televisiva. Stessa sorte è capitata anche a Ivana e Hugo che in spiaggia hanno condiviso un momento di grande intimità anche se poco dopo è scoppiata la polemica visto che la sorella di Icardi avrebbe lasciato fuori un fidanzato misterioso. E’ davvero così? Dal canto suo Hugo ha chiarito subito: “quando conosco qualcuno, quello che è successo il giorno prima non mi interessa – aveva commentato Hugo – .Io mi posso sbagliare, ma se mi sbaglio è un problema mio”.

