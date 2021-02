Ivana Icardi è incinta del fidanzato Hugo Martin Sierra/ “Gli amori della mia vita..”

Ivana Icardi, la sorella di Mauro Icardi, diventerà presto mamma per la prima volta. La Icardi che il pubblico italiano ha conosciuto come concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso, con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, ha annunciato di essere in dolce attesa. Ivana Icardi aspetta un bambino dal fidanzato Hugo Martin Sierra, conosciuto durante l’edizione 2020 del reality spagnolo “Supervivientes”. Un amore che sembrava destinato a spegnersi dopo la fine del reality e che, invece, non solo dura, ma ben presto sarà coronato dalla nascita di un figlio. “Ora gli amori della mia vita sono diventati due …”, scrive la sorella di Icardi nella didascalia della foto in cui bacia il fidanzato mostrando l’ecografia e condividendo la propria felicità con i followers.

IVANA ICARDI INCINTA: GLI AUGURI DEGLI EX GIEFFINI

L’amore tra Ivana Icardi e Hugo Martin Sierra è sbocciato durante l’avventura a “Supervivientes”. Dopo essersi lasciati, i due sono tornati insieme ed oggi hanno annunciato che diventeranno presto genitori. Se per Ivana Icardi è il primo figlio, lo stesso non è per Hugo che è già padre di un bambino nato dalla sua precedente relazione con Adara Molinero che aveva partecipato al Grande Hermano Vip insieme a Gianmarco Onestini con cui aveva avuto una storia d’amore. Proprio durante la partecipazione di Adara Molinero al Grande Herano Vip è finita la storia con Hugo Sierra che ha poi partecipato a Supervivientes dove ha conosciuto Ivana Icardi da cui, oggi, aspetta un figlio. Sotto la foto pubblicata dalla sorella di Mauro Icardi, gli ex gieffini dell’edizione del Grande Fratello a cui ha partecipato come Enrico Contarin ed Erica Piamonte sihanno lasciato i propri auguri.





© RIPRODUZIONE RISERVATA