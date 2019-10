Ivana Icardi VS Gianmarco Onestini/ “Sta sfruttando il mio nome per visibilità!”

Ivana Icardi si scaglia contro Gianmarco Onestini. Durante il Grande Fratello 16, la sorella minore di Mauro si era dichiarata per il fratello minore di Luca. Lui però, ha preferito regalarle un “simpatico” due di picche (anche se in realtà ne era attratto). Attualmente Gianmarco si trova nella Casa più spiata d’Italia nella sua versione iberica (e in chiave vip) e, tra una chiacchiera e l’altra, ha parlato anche di questa indiscrezione, lasciandosi scappare qualche parola di troppo con protagonista l’argentina. Secondo l’aitante romagnolo, la storia non si sarebbe evoluta per colpa del fidanzato di lei, Luis Fabian Galesio. Dopo avere sentito queste parole, la modella ha deciso di replicare con forza, svelando anche che tra di loro non è assolutamente successo nulla dentro la Casa e nemmeno una volta fuori.

Ivana Icardi accusa Gianmarco Onestini di “sfruttare” il suo nome per popolarità

“Voglio precisare che con Gianmarco non è iniziato proprio nulla. – ha raccontato Ivana Icardi – È stato lui a montare una questione assurda che però non ha avuto seguito. Quando sono rientrata nella Casa del Grande Fratello per parlare con Gianmarco, l’ho fatto solo per capire cosa pensasse di me, non ho mai parlato di amore, relazione e cose del genere. Evidentemente la cosa è stata fraintesa. Con lui avrei potuto instaurare solo una bella amicizia”. Secondo l’argentina, raggiunta per spiegare la questione tra le pagine di Novella 2000, Onestini avrebbe fatto credere al resto dei coinquilini di avere avuto una “mezza” storia con lei, solamente per ottenere visibilità sulle sue spalle: “Sta facendo tutto lui. Mi sta facendo passare per una matta. Quando ho ascoltato questa cosa sono rimasta senza parole. Ma come potrei minimizzante pensare di stare con uno che parla ancora di me, quando sa benissimo che non c’è stato nulla? Credo che per l’ennesima volta stia cercando di farsi pubblicità sfruttando il mio cognome. Lo ha fatto in Italia e, grazie a questa strategia è arrivato al terzo posto, e adesso lo sta facendo anche in Spagna”.

