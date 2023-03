Ivana Mrazova attacca Nikia Pelizon “Ossessionata da Onestini”/ “Si è fatta un film…”

Ivana Mrazova attacca Nikita Pelizon

Ivana Mrazova, dopo aver trascorso quasi un mese nella casa del Grande Fratello Vip 2022 dove ha avuto modo di confrontarsi con l’ex fidanzato Luca Onestini recuperando il rapporto con lui dopo essersi lasciati senza raccontarsi a cuore aperto, ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, il format social del settimanale Chi condotto da Sophie Codegoni, ha parlato sia del suo rapporto con Onestini che di Nikita Pelizon. “Io sono entrata nella Casa perché avevo delle cose dentro di me. Ho affrontato queste cose con Luca e ho ottenuto quello che volevo, cioè lui che capisse la mia parte. Lui ha capito perché stavo così male. Io sicuramente lo vorrò vedere, spero di poter essere lì a sostenerlo, vediamo”, ha detto la Mrazova.

Nella casa di Cinecittà, durante i primi giorni di permanenza, Ivana ha avuto modo di confrontarsi anche con Nikita Pelizon con cui, però, non ha più avuto rapporti. Analizzando tutto ciò che è accaduto tra Onestini e Nikita, la mrazova non risparmia critiche alla Pelizon.

Ivana Mrazova difende Luca Onestini e critica Nikita Pelizon

Ivana Mrazova, a Casa Chi, racconta di essersi resa conto degli atteggiamenti incoerenti da parte di Nikita Pelizon tra ciò che aveva visto in tv e ciò che è poi accaduto all’interno della casa. “Due giorni prima di entrare nella Casa, ho visto Nikita piangere con Davide dicendo che le faceva male vedere che Luca ballasse. Quando sono arrivata, lei mi prende e mi dice che era felice di vedermi e che Luca era innamorato di me. Mi ha lasciato basita. Non mi è sembrata sincera”, racconta.

Poi si focalizza su quello che è accaduto tra Onestini e Nikita: “Poi, appena sono uscita, lei è tornata sull’argomento Luca, quando erano settimane che non parlava di lui. La vedo un po’ ossessionata. Lui invece non può parlare perché l’ha diffidato quindi non mi è sembrato corretto. Ho visto tanti di quei video… lei si è fatta un film”, conclude aggiungendo che gli abbracci Luca è solito darli a tutte le sue amiche.













