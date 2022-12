Ivana Mrazova difende Onestini e punge Soleil?/ “Qua qualcuno non sa fare i conti…”

GF Vip 2022, Soleil Sorge sbeffeggia Luca Onestini: interviene Ivana Mrazova

Al Grande Fratello Vip 2022 Soleil Sorge non veste i panni di concorrente ma è come se lo fosse, considerata la mole di dinamiche che è riuscita a creare da lunedì sera ad oggi. Nella scorsa puntata del reality, infatti, l’ex gieffina è stata chiamata a coprire (in coppia con Pierpaolo Pretelli) l’assenza di Sonia Bruganelli per due puntate. E il ruolo di opinionista sembra calzarle a pennello, dal momento che in puntata non si è risparmiata commentando le dinamiche dei concorrenti e attaccando anche l’ex Luca Onestini, per il comportamento verso Nikita Pelizon.

Nel corso della puntata, Soleil ha anche punzecchiato l’ex tronista sul suo passato sentimentale, spiegando come la loro storia d’amore gli abbia lasciato il segno: “Se non ha trovato altre donne per così tanto tempo e continuano a succedergli casini, qualche segno l’avrò lasciato“. Tuttavia tali dichiarazioni non sono affatto passate inosservate e, a distanza di ore, è Ivana Mrazova ad intervenire sui social. Anche lei ex gieffina, ha conosciuto Luca Onestini nel 2017 nella Casa del reality, innamorandosi salvo poi lasciarsi lo scorso anno.

Ivana Mrazova, frecciata a Soleil Sorge? “Qua qualcuno non sa fare i conti…“

Ivana Mrazova è intervenuta sui social attraverso alcune Instagram stories, in cui si immortala in viaggio assieme a una bambina. A un certo punto la modella si rivolge a lei, intenta a fare dei conti con la manina, dicendole: “Fai dei conti, che qua qualcuno non sa fare i conti. Brava, brava“. Su Twitter in molti hanno interpretato queste parole come una chiara ed evidente frecciatina a Soleil Sorge, a ricordare che Ivana ha avuto una relazione duratura con Onestini (dal 2017 al 2021) e che quindi è stata una persona molto importante per lui negli ultimi anni.

“Ivana mrazova che percula soleil” scrive ironico un utente, condividendo il video delle parole di Soleil al Grande Fratello Vip 2022 e la Instagram story di Ivana Mrazova. “Brava Ivanaaa!! Risponde a s Soleil che dice che ha lasciato in segno con Luca.. fai dei conti!” un altro commento. E c’è chi spiega: “Più che difendere Luca, vuole far capire a Soleil che lei nel passato di Onestini è la signora nessuno. Ivana viene ancora portata su un palmo di mano“.

Brava Ivanaaa!! Risponde a s Soleil che dice che ha lasciato in segno con Luca.. fai dei conti!👏👏👏👏 pic.twitter.com/MR5nFy4AgI — La-Fra🇮🇹💙💃 Ⓖ (@frassi_laura) December 28, 2022

Più che difendere Luca, vuole far capire a Soleil che lei nel passato di Onestini è la signora nessuno. Ivana viene ancora portata su un palmo di mano — Monica Di Zio (@Daisy_2605) December 28, 2022













